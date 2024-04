AIK:s besked: Guidetti inte uttagen mot Mjällby

AIK tappade sent poäng förra helgen mot IF Brommapojkarna, då Nikola Vasic kvitterat sent. Under lördagen ska stockholmarna studsa tillbaka när man reser söderut för att möta Mjällby AIF på Strandvallen.

Under lördagsmorgonen har AIK gått ut med sin matchtrupp, och då ges besked att flera spelare missar matchen.

Thomas Berntsen pratade i veckan om att John Guidetti velat vara med i matchtruppen, men forwarden missade fredagens träning då klubbens medicinska team menat att han inte kunnat träna. När matchtruppen släppts står det klart att Guidetti fortsatt är skadad och missar lördagens match.

Vidare missar även Eskil Edh (underkroppsskada) Mjällbymatchen. Beskedet från Berntsen i veckan var att han inte trodde att Edh kunde spela, samtidigt som han inte var långt borta från spela.

Annons

I övrigt missar Alexander Milosevic (överkroppsskada), Martin Ellingsen (underkroppsskada), Aaron Stoch Rydell (ej uttagningsbar), Dino Besirovic (underkroppsskada), Alexander Fesshaie (underkroppskada) och Budimir Janosevic (ej uttagen) matchen.

Jämfört med matchtruppen mot BP är Emmanuel Gono uttagen i matchtruppen.