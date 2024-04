AIK:s hån - firade derbysegern med mjukglass: "Ville ge igen"

AIK vann söndagens derby mot Djurgården med 2-0 efter mål av Bersant Celina och Ioannis Pittas. Efter slutsignalen var hemmaspelarna överlyckliga och firade med sina supportrar. Sedan gick laget in i omklädningsrummet och firade - med mjukglass.



- När det var upptaktsträff på Friends så var det två stycken supportrar till Djurgården som kom och ville ta en bild med mig. Då smög de dit en mjukglass, och la sedan upp bilden. Det var dagen efter att vi hade torskat semin mot Djurgården. Så nu ville vår medieansvarig ge igen. Det var därför, säger Sotirios Papagiannopoulos.

Papagiannopoulos blev alltså lurad till att bilden, vilket upprörde kommunikationschefen Tobias Larsson, som nu låg bakom en "hämnd".

Det var en pik?

- Ja, bekräftar Papagiannopoulos.

Mittbacken uppskattade desserten.

- Lite för kallt för mjukglass nu, men efter en derbyseger slank den ner fint.

Det är inte första gången som det skämtas om mjukglass när AIK och Djurgården möts. Inför vårmötet förra säsongen hängde AIK-sektionen upp en banderoll med budskapet:

"Mange Mjukglass. Stans sämsta derbypsyke. 8 matcher, 0 strutar, 0 vinster".

Sedan gick Djurgården ut och vann och då svarade Eriksson.



- Kul att de har lagt ner både tid och resurser på mig. Nu ska jag hem och så ska jag köpa 24 mjukglassar och bjuda grabbarna så får de smaska lite, så det blir bra, sa han då.



Omar Faraj tycker att det var kul att fira med mjukglass.



- Ibland måste man få lite snabb energi, säger han och skrattar.



Är det första gången som ni firar med mjukglass?



- Ja. Vi kanske behövde lite snabb energi, haha.- Ja, man har hört det några gånger.

AIK har via sociala medier lagt ut ett klipp på när spelarna firar segern med just mjukglass. En kvinna som jobbar för klubben ses då räcka över en bricka med glass. Hon vill inte ställa upp på en intervju men hälsar följande via presschefen Stefan Mellerborg:

- Vi pratar inte. Vi äter.

Tobias Larsson? Även han vill ligga lågt och ger samma hälsning som sin kvinnliga kollega.