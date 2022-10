AIK:s plan för John Guidetti-succé: "Yogatänk"

John Guidetti har problem med en hälsena. Trots smärtan spelar han vidare.

För forwarden själv är det inga problem. Han biter ihop, tuggar allt som oftast fradga och spelar på.

- Det är ingen fara, det här. Det är bara smärta. Hade vi trott att det fanns en risk att det skulle bli en jättelång skada så hade vi inte tagit den risken. Vi får hantera det under veckan med träningar och hur man lägger upp det. Vi får jobba hårt och komma in de dagarna det behövs, även om det är ledigt den dagen får man komma in. Man får göra allting rätt för att vara där och hjälpa laget. Jag vill spela och försöka vara uttagningsbar för Henok. Om han vill att jag ska spela från start så gör jag jättegärna det, säger Guidetti.

Men att han ska spela är ingen självklarhet.

Tränaren Henok Goitom måste stämma av inför varje match om stjärnan är tillgänglig.

- Vi balanserar det under veckan. John är en sådan person där jag bara kan säga: "Kan du spela eller inte?". Då är det bara ja eller nej. Han tänker inte så mycket på smärta, han kör på. Han är inte så mycket för bortförklaringar. Vi kör på och sedan ser vi hur det går. Det är så lätt att säga "jag har lite ont". "Okej du spelar inte i dag". Då skulle vi inte få se klassmålet. För honom är det fyrkantigt, kan du spela eller inte spela? Ja eller nej. Sedan är vi klara. Han har sagt ja de två senaste matcherna. Om jag känner John rätt så kommer han fortsätta de fem sista matcherna som är kvar, säger Goitom.

Skadesamtalen är inte de enda som AIK-tränaren haft med anfallaren. De har också pratat om vikten av att stänga ute yttre brus, arbeta tålmodigt och hitta ett lugn.

- För oss är det bara att se till hur han kan bli den John Guidetti som vi känner till, det handlar om allting från att vara skadefri, konditionen och allt sådant. Vi vet om att det kommer att komma. Ju fler matcher han får spela, desto närmare kommer han dit. John är en fantastisk fotbollsspelare. Jag och han har haft dialoger för vi har haft någorlunda liknande resor in till AIK. Vi kom i ungefär samma ålder. Han har hittat lugn och ro. Han har hittat sätt att jobba för sig själv. Han kommer bara att bli bättre och bättre, säger Goitom.

AIK-tränaren fortsätter:

- Fotboll kommer alltid att handla om att leverera. Men jag tror att det jag och John har pratat om handlar om att glömma pressen och bara fokusera bara på att vara i slag till hundra procent, då kommer allting lösa sig av sig självt. Lite mer yogatänk: Lugn och ro, successivt bara jobba in dig och i dag (läs i går) ser vi vad som hände när han får vara i den sinnesron.

I söndags startade Guidetti i 2-0-segern mot Helsingborgs IF. Och han visade klass. Anfallaren slog med ett kalasmål fram till 1-0.

- Jag vet ändå vad jag kan och inte kan, vad jag besitter och inte besitter. Man lär väl sig att bygga upp en spegel när man har gjort någonting bra och har gjort någonting dåligt, när man är nöjd med prestationen och när man är mindre nöjd med den. Förut var man lite ung och naiv. Nu har man lärt sig lite vad ens begränsningar är. Jag vet vad jag är bra på och jag är ganska duktig på att avsluta. När jag kollar på min tid sedan jag kom till Sverige så kan jag inte påstå att jag missat så många kvalificerade målchanser. Som jag minns själv har jag ett vänsteravslut i Europamatchen där målvakten räddade lågt. Det är den enda där jag känner ”fan, John, det där borde du gjort bättre - där ska det vara mål”. Av resten så tror jag att jag har satt alla som jag borde sätta. Det är skönt, säger Guidetti.

Med tanke på Guidettis egna statistiska beräkningar om att han är effektiv, borde han inte sättas i fler lägen?

- Det är målet som vi alla jobbar med. Men det är också det svåraste i fotboll, att göra mål. Det är vad det går ut på i slutet av dagen. Det är väldigt svårt att komma till den sista tredjedelen och skapa kvalificerade målchanser. Men tittar du på ett sådant lag som - och man ska inte jämföra oss med dem och det gör jag verkligen inte - Manchester City så får de det att se så enkelt ut att komma till kvalificerade målchanser. Det är fruktansvärt svårt och det är därför de är så fantastiskt bra på det de gör.

Att fullträffen mot Helsingborgs IF var hans första sedan derbyt mot Hammarby i slutet av augusti är ingenting han bryr sig om.

- Det är också min andra start sedan Bajenmatchen. Jag hoppade in 20 minuter i en match och spelade 15 minuter en match. Jag har försökt göra mål på bänken under fyra år i Spanien, säger han och fortsätter:

- Jag försöker prestera när jag spelar och när jag ser tillbaka på det - även om resultatet inte är bra - så gör vi en bra prestation mot Sirius. Jag tycker själv att jag gör en bra prestation. Jag tror jag har noll bolltapp och jag tror att jag skapar tre-fyra målchanser till mina lagkamrater. Kan jag göra det bättre på bicykletan? Mm, men då hade jag förmodligen spelat i Real Madrid om jag hade satt alla dem.