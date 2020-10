​Alm kritisk mot Häckens insats: "Inte att man tänker: 'Vilket jävla guldlag vi är'"

En svängig match på Olympia slutade 0-0. Efter en stark Häcken-period i mitten av matchen var det målvakten Pontus Dahlberg som räddade laget med några jätteräddningar i andra halvlek. Häcken är nu åtta poäng bakom Malmö FF i toppen men har en match mindre spelad.

- Vi tog in i guldstriden, är det sant eller? En poäng är bra. Vi kunde tagit in tre och vi kunde tagit in noll, säger tränaren Andreas Alm skämtsamt.

På Tele2 Arena chockvände Djurgården 0-2 till seger i andra halvlek mot Malmö FF.

- När de ledde med 0-2 så räknade vi inte att vi skulle ta in något när vi såg det resultatet först. Så där är vi. Det är många bakom och man kan lika bra komma åtta som man kan komma tvåa. Eller tror jag det blir svårt att nå. Malmö har sina matcher hemma och har kvalitet ändå. Vi får kämpa där bakom så gott det går, säger Alm.

Häckentränaren säger att han har svårt att vara bitter över kvällens resultat. Häcken är nu på samma poäng som IFK Norrköping och Elfsborg bakom MFF.

- Det är så svårt att bli besviken på just det när det skiljer så mycket. Det är lättare att bli besviken på de 30 minuterna som vi avslutade matchen med. Pontus och vi gör tre monsterräddningar framför egen mållinje. Prestationen ja, men resultatet kan jag inte stå här och säga någonting om. Vi hade lätt kunnat förlora här också. Jag tycker att vi tappar matchen till Helsingborg, de är klart bättre än oss, säger Andreas Alm som saknade ett antal kuggar mot HIF:

- Erik Friberg är hemma, sjuk. Han har inte tränat på ett par dagar men är förhoppningsvis på bättringsvägen. Ali Youssef var tillbaka och Leo Bengtsson är det till nästa match. Jag har sagt att vi behöver alla och vi jagar ett guld. Men om ni tittar på oss så känner ni inte: Fan, vilket jävla guldlag som sprang där ute idag.