Mållöst i Helsingborg - HIF kvar på kvalplats efter kryss mot Häcken

Matchens första målchans kom i den elfte minuten. En långboll från Godswill Ekpolo hittade Alexander Søderlund på djupet som hann precis före målvakten Alexander Nilsson men sköt volleyn gick över. Max Svensson fick sedan dubbla lägen med kort varsel. Vid det första tillfället hakades han upp i straffområdet och valde att inte spela vidare, men fick ingen sympati från domaren Adam Ladebäck. Nästa gång blockerades Svenssons skott precis framför Pontus Dahlbergs mållinje.

I den 26:e minuten fick Svensson bollen på mål men då kunde Dahlberg plocka enkelt. Häckens Patrik Wålemark hade sedan en frispark från höger som styrdes just utanför via Joseph Ceesay. I anfallet efteråt hittade Andreas Landgren, som kom in efter att Rasmus Jönsson strukits från startelvan, Adam Eriksson med ett inlägg. Nära målet fick vänsterbacken dock ingen träff på bollen.

I minut 36 kombinerade sig Søderlund och Ahmed Yasin fram inne i HIF:s straffområde men Yasins avslut gick strax utanför via en försvarare. Kort efteråt hade Viktor Lundberg ett skott som räddades av Nilsson i HIF-målet. Under denna händelsefyllda period i matchen fick också Anthony van den Hurk ett skottläge utanför straffområdet men avslutet gick inte på mål.

Tre minuter efter pausen tvingade ett nytt samarbete mellan Yasin och Søderlund målvakten Nilsson till en kvalificerad räddning efter ett skott av den förre. BK Häcken började ta över i matchen och fick kontroll på HIF:s alla crossbollar. Men hemmalaget stack upp i den 64:e minuten genom Mix Diskerud som stormade mot Häckens straffområde. Han spelade bollen till höger mot Svensson som hamnade ur vinkel och Dahlberg kunde täcka skottet till hörna.

Matchens möjlighet kom i minut 70 för HIF. Ett vänsterinlägg letade sig fram till van den Hurk vars direktskott räddades av Dahlberg. På något sätt hann Watfordlånet även upp och räddade Brandur Hendrikssons närskott till hörna. Kort efteråt hade Svensson ett nytt bra läge men Gustav Berggren glidtacklade skottet ut till hörna.

Hendriksson fick ett nytt skottläge i minut 79 men placerade avslutet strax över Dahlbergs ribba. Tre minuter senare hade Yasin ett nytt skott men Nilsson räddade igen. Det oavgjorda resultatet gör att HIF knappar in på IFK Göteborg men kvar på kvalplatsen, två poäng bakom Blåvitt. Häcken är uppe på samma poäng som IFK Norrköping på andraplatsen men har en match mindre spelad.

Startelvor

Helsingborgs IF: Nilsson- J. Ceesay, Diskerud, K. Ceesay, Olsson (K), Eriksson- Hendriksson, Abubakari, Landgren (33') - van den Hurk, Svensson (89')

Byten: Voelkerling Persson (33', utbytt 45'), Figueroa (45'), Timossi Andersson (89')

BK Häcken: Dahlberg- Ekpolo, Toivo, Lindgren (K), Andersson- Berggren, Irandust, Lundberg (utbytt 79')- Wålemark (72'), Søderlund (79'), Yasin

Byten: Youssef (72'), Yakob, Hammar (79')

Gula kort: Hendriksson (16'), Lindgren (59'), Andersson (69'), Abubakari (84')