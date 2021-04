Alms besked kring kuggarna: "Tillbaka till sommaren"

När Häcken skrällartat föll i den allsvenska premiären mot Halmstad, efter ett sent seger mål av veteranen Mikael Boman, så var det utan kuggarna Daleho Irandust och Martin Olsson.

Det stod klart sedan tidigare att de två blir borta under en längre period, men i efter matchen-studio gav Alm besked angående hur de ligger till i sina rehabiliteringsträningar.

- Daleho ser inte ut att kunna spela under våren, men vi hoppas att han kan det, sa Alm till Discovery+ och fortsatte:

- Martin har inte tränat en hel fotbollsträning under hela 2021. Så att han ska komma in och bidra och sprudla, det är inte där vi är. Det är nog runt sommaruppehållet han kommer in.