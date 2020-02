Alms förklaring till udda scenerna - Häcken ändrade reglerna

Foto: C More

BK Häcken besegrade under lördagen Astana med 2-1 i lagets sista träningsmatch under lägret i Portugal. Strax före halvtid uppstod däremot en lite märklig situation, då Astanas Ivan Majeuski blev utvisad. Spelaren lämnade dock till en början inte planen, då en diskussion uppstod mellan domarteamet och flera spelare, samtidigt som Häcken-tränaren Andreas Alm gav sig in i diskussionen.

Nu förklarar Alm vad det egentligen var som hände på planen.

- Det var ingenting. Det var en frispark som deras fystränare tyckte att de skulle ha och då skrek han lite grann. Sedan sa han (Majeuski) "fuck off" till domaren, vilket gjorde att han blev utvisad. Det var ingenting, säger han.

Alm och övriga i Häcken klev därmed in och försökte övertala domarteamet om att Astana - trots det - skulle få avsluta matchen med elva spelare på planen för att Häcken skulle få bättre matchning. Det lyckades de med efter beslut av arrangören.

- Vi ville ju att de skulle få stoppa in en till. Vi var inte framme och var irriterade. Rasmus (Lindgren) försökte övertala honom (domaren) och han var osäker på reglerna, så vi fick fråga om det i paus, då vi inte ville spela med en man mer. Jag och Rasmus försökte övertala domaren, men sedan sa de att det skulle vara okej om vi kom överens om det, även om det inte står att det inte är okej i reglerna.

Alm menar att det blir en stor skillnad med att spela elva mot elva.

- Då får vi ju tävla. Det känns ju bättre att vinna med 2-1 med elva mot elva. Annars kan det bli statiskt, då de ska ligga lågt och så vidare och så vidare. Det var mycket bättre. Jag är jätteglad över att det blev så.

Om motståndet generellt sett säger Alm så här:

- Vi mötte Astana i Dubai för två år sedan och då var det bästa matchen på försäsongen, inte i form av motstånd och kvalitet nödvändigtvis, men de ger oss mycket att tävla mot. De har ett bra djupledsspel, är skickliga på att spela kort, kraftfulla, välorganiserade med förbundskaptenen som tagit över och som organiserar dem väl, samtidigt som de är monster på fasta situationer. Vi får allt, det var verkligen att vi behövde vara bra. Jag tyckte också att vi tänjde oss och var bra. Vi fick komma upp på deras nivå, säger Alm.