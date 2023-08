Amos Prince och Osita Junior ska besöka Djurgården

Tidigare har Malmö FF haft provspelare hos sig från Tripple 44 och tidigare i somras värvade Trelleborgs FF ytterbacken Emmanuel Godwin, född 2005, från den nigerianska akademin.

Nu ska även Djurgården på talangbesök från Tripple 44. Okuku Olatunji, som är verksam i akademin, skriver på X att Amos Prince och Osita Junior (båda är yttrar) ska bevista sig i blårandigt de kommande 15 dagarna.

Amos Prince blir 18 år i december, vilket innebär att han gå till en europeisk klubb. Olatunji beskriver det kommande beslutet som "väldigt viktigt".

I maj 2022 uppgav Goal att Amos Prince var av intresse för Bayern München och Ajax, något som han representant Jimoh Olayemi bekräftade då. Yttern ska även varit på besök hos en belgisk toppklubb.

The Street Journal, som hänvisade till OwnGoalNigeria.com, uppgav förra hösten att Malmö FF och IFK Göteborg scoutat Prince. Malmö FF bjöd in det nigerianska löftet till ett besök i Sverige och han provspelade i september förra året, där han svarade för två mål och en assist.

Two of @Tripple_44 lads …Prince and Osita fly out to Stockholm tonight . They will visit Djurgarden IF for the next 15 days . Prince making his third European visit while Osita Junior is making his first ever visit . Two incredibly talented wingers . After a couple of visits… pic.twitter.com/QdCsX1bBgV