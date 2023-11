Andreasson skämtsam: "Han kom tillbaka med åtta kilos övervikt"

Tidigare IF Elfsborg-backen Gustaf Lagerbielke, som i somras lämnade för Celtic i Skottland, blev under måndagen utsedd till årets back i allsvenskan under Allsvenskans Stora Pris-galan.

Lagerbielke är tacksam över att få priset i konkurrens med tidigare lagkamraten Johan Larsson och Malmö FF-backen Gabriel Busanello.

- Jag vill tacka för att jag får motta det här priset. Jag är otroligt stolt och hedrad med tanke på konkurrensen bland försvarare i allsvenskan, och inte minst bland mina forna lagkamrater i Elfsborg. Jag vill även tacka min familj, min flickvän och andra vänner, som har stöttat mig när det inte har gått så bra och som har hjälpt mig till att vara där jag är nu. Jag är väldigt tacksam. Till sist vill jag tacka alla elfsborgare som har stöttat oss hela året, och Guliganerna för trycket på Borås Arena, vilket har hjälpt mig och laget enormt, säger han i en videohälsning i Discovery+-sändningen.

Annons

Elfsborg-klubbchefen Stefan Andréasson, som fick ta emot priset uppe på scenen, är stolt över Lagerbielkes resa, men också skämtsam.

- Gustafs resa är lite hur vi vill jobba. Sedan tror Werner (Patrik, sportchef i Degerfors IF) att han har fostrat honom i Degerfors, men han kom tillbaka med åtta kilos övervikt och gillade folköl (efter utlåningen). Vi behövde tre-fyra månader på oss att ordna till honom. Nej, inte Degerfors förtjänst, utan Elfsborgs. En fantastisk resa, otroligt roligt, säger Andreasson i sändningen och fortsätter:

- Gustaf har sagt att jag får säga detta, och vi satt faktiskt i maj, då han ville gå till ett halvtaskigt lag i Belgien, och det var drömmen. Det är alltid de här diskussionerna, och han hade säkert människor runt omkring sig. "Gustaf, du har lite till i dig, kör på, så kommer något bättre". Då kom Celtic, fantastiskt. Gustaf var med oss i Malmö och "firade" andraplatsen. Grymt att han vann.

Annons

23-åringen är sedan flytten till Celtic noterad för sju framträdanden, varav en match i Champions League. Han har även fått chansen i svenska landslaget i år, och har kommit till spel i två landskamper.