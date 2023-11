Nanasi årets spelare i allsvenskan - här är alla vinnare

Malmö FF vann i söndags mot IF Elfsborg med 1-0 på Eleda Stadion och blev svensk mästare 2023. Samtidigt var det sedan tidigare klart att Varbergs Bois och Degerfors IF får spela i superettan nästa år, medan IF Brommapojkarna kvalar mot Utsiktens BK om ett nytt kontrakt. Västerås SK och Gais är i sin tur allsvenska nykomlingar under 2024.

Under måndagen ägde Allsvenskans Stora Pris rum, en gala där flera allsvenska spelare och en huvudtränare prisas varje år för sina prestationer under säsongen.

Malmö FF-stjärnan Sebastian Nanasi blev då prisad, som både årets mittfältare och årets spelare i allsvenskan.

- Det är otroligt härligt. Det har från början till slutet varit en jättefantastisk säsong. Häcken-matchen var kanske inte toppen, men vi fick en ny chans och tog hem guldet, vilket betyder så mycket för oss i Malmö, säger Nanasi i Discovery+ sändning.

- Jag har tagit kliv vad gäller alla olika delar, och främst det som Henrik (Rydström) brukar snacka om, att vara mer synisk i alla situationer och i alla beslut, fortsätter han.

Vidare blev IF Elfsborgs Hakon Valdimarsson prisad som årets målvakt. Övriga nominerade var Djurgårdens IF:s Jacob Widell Zetterström och Malmö FF:s Johan Dahlin.

- Han är väldigt hedrad över det här priset och har redan en stor revanschlusta inför nästa säsong, säger Elfsborg-medarbetaren Stefan Ishizaki, som tog emot priset.

Gustaf Lagerbielke, som i somras lämnade IF Elfsborg för Celtic, blev utsedd till årets back i konkurrens med MFF:s Gabriel Busanello och tidigare lagkamraten Johan Larsson.

- Jag vill tacka för att jag får motta det här priset. Jag är otroligt stolt och hedrad med tanke på konkurrensen bland försvarare i allsvenskan, och inte minst bland mina forna lagkamrater i Elfsborg, säger Lagerbielke i en videohälsning.

IF Elfsborgs tränare Jimmy Thelin fick i sin tur priset som årets tränare före SM-guldvinnaren Henrik Rydström och Kim Hellberg, som ledde IFK Värnamo till en femteplats i allsvenskan.

- Det är alltid svårt att prata om sig själv, men jag är väldigt tacksam. Som ledare är man beroende av många människor, och vårt jobb är att få spelarna att växa, vilket jag inte klarar av själv, då jag behöver min stab och klubbledning, säger han i sändningen.

MFF:s skyttekung Isaac Kiese Thelin blev utsedd till årets forward - efter att ha vunnit den allsvenska skytteligan.

- Det är en fin bonus på den här säsongen. Vi vann guld och de här priserna (som årets forward och allsvenska skytteligavinnare) är jättekul, säger MFF-strikern.

Vad gäller årets unga spelare gjorde BK Häckens Momodou Sonko, precis som Djurgårdens IF:s Lucas Bergvall och Hammarby IF:s Jusef Erabi upp om priset, och där blev i slutändan Sonko prisad - efter sju mål i år i allsvenskan.

- Det har varit en otrolig säsong för min och lagets del. Vi var med i guldstriden länge, men tyvärr räckte det inte hela vägen. Jag är stolt över vårt lag och hela klubben, samt över fansen, säger Sonko i sändningen.