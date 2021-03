Avslöjar: Avgående Sef-basens brev för att ordna Sjöblom-seger i ordförandevalet

Hej!

Nu närmar vi oss årsmötet den 19:e mars detta pandemins år 2021. Vi får hoppas att det är sista året med så allvarliga konsekvenser som vi har haft på vår verksamhet. Det kommer säkert fler utmaningar i framtiden men vi behöver inte ta ut dem i förskott, det räcker bra med att bli av med de pågående svårigheterna. Vaccineringen är igång och vi får hoppas på snar bättring i det besvärliga läget. Ni har gjort ett fantastiskt jobb under hela 2020 och jag hoppas att ni orkar hålla ut under den tiden som vi måste fortsätta att hålla Covid-19 stången under 2021.

Den 19 mars är det årsmöte. Där skall vi summera 2020 och lägga upp planerna för 2021 och framåt. En viktig ingrediens i mötet blir valen till styrelse och andra organ i verksamheten. Utöver vår egen organisation skall vi nominera kandidater till SvFF:s organ från Förbundsstyrelsen till kommittéer och särskilda arbetsgrupper.

Valberedningen har arbetat med valfrågorna från tidigt i höstas och uppmanat medlemsföreningarna att nominera ledamöter inför valet på årsmötet. Valberedningens ordförande har träget påmint medlemmarna om behovet av nomineringar och det var lite trögt med förslag i portgången varför valberedningen har gjort ett aktivt arbete med att söka lämpliga kandidater till de vakanta posterna som sedan vägts mot de nomineringar som inkommit från föreningarna. För egen del har jag ju tidigt meddelat valberedningen och alla medlemmar att jag avgår som ordförande vid det kommande årsmötet.

Valberedningen har gjort ett noggrant arbete och vägt olika kandidater mot varandra och vilka kvalifikationer som krävs på de olika posterna. I mejl från den 26 februari har valberedningen klargjort skälen för sina förslag till nya ledamöter och ordförande i SEF-styrelsen. Valberedningen har, såvitt jag vet, resonerat med alla nominerade och berett plats i organisationen för de som nominerats. För ordförandeposten finns två kandidater, Ove Sjöblom och Jens T Andersson. Valberedningen förordar Ove Sjöblom.

Några föreningar har efterfrågat min syn på ordförandevalet och jag har lämnat mina synpunkter. Jag tycker att det är utmärkt att valberedningen kallat alla medlemsföreningar till möte imorgon för att ge möjlighet till en tidig diskussion inför årsmötet. Jag kommer inte att medverka vid mötet imorgon eftersom jag anser att det är medlemmarna som sinsemellan skall diskutera hur man skall sätta samman sin styrelse och höra hur valberedningen resonerat. Men, eftersom en del föreningar bett om min syn så tänker jag här meddela den så att alla medlemsföreningar har samma information.

Jag anser att valberedningen har resonerat klokt inför årets val där man bl a tagit hänsyn till geografisk representation, hur olika kategorier av klubbar representeras samt att ha en bra mix av klubbrepresentanter som är förtroendevalda i sina föreningar eller chefstjänstemän.

Jag anser också att man gjort en korrekt utvärdering av kandidaternas CV:n i förhållande till de arbetsuppgifter de blir satta att arbeta med och i detta ligger värderingen av en gedigen kunskap om hur SEF-styrelsen har arbetat under senare år. Det är ju naturligt för mig att anse att det är viktigt att bygga vidare på det vi tillsammans har uppnått och fortsätta den framgångssaga som vi ändå har haft om vi jämför hur det var när vi startade projektet NBL.

Svenska Fotbollförbundet är en av våra viktigaste samarbetspartners i Sverige och det är viktigt att ha god kännedom om hur detta samarbete kan vidareutvecklas. Här har SEF-styrelsen utvecklat ett förtroende mellan sig och Förbundsstyrelsen genom en aktiv samverkan i själva verksamheten och med distriktsförbunden genom att vi alla har deltagit i gemensamma projekt och möten. Det är viktigt att ha erfarenhet från denna samverkan.

Vi har succesivt byggt upp en väldigt kompetent personalkader under ledning av Mats Enquist. De framgångar vi har haft genom nya arbetssätt och kompetent hantering av alla möjliga utmaningar hade inte varit möjlig om vi inte investerat i kompetens i SEF:s administration. Det är viktigt att detta arbete får fortsätta om framgångssagan skall bli beständig och fortsätta att generera nya och större resurser till våra medlemmar. Kunskap om den befintliga organisationen är nödvändig för fortsatt utveckling.

Arbetsuppgifterna som ordförande i SEF har successivt ändrats sedan projektstarten 2012. Vår kunniga personal tar numera en betydande del av ordförandes och styrelsens tidigare operativa arbetsuppgifter. Det gör att uppgifterna för styrelsen ändrat karaktär mot mer strategiska frågor och förhandlingar med olika parter, t ex myndigheter och andra organisationer. Det är nödvändigt att ordföranden och styrelsen har denna kompetens. Frågor av mer operativ art som hela den kommersiella sidan och sportslig utveckling sköts av administrationen under ledning av Mats.

Mot den här bakgrunden anser jag att valberedningen har gjort ett korrekt val när de föreslår Ove Sjöblom som ny ordförande och det lägger också den bästa grunden för det fortsatta arbetet i SEF där det är viktigt att bygga vidare på den grund som är upparbetad under senare år. Han har en gedigen CV med erfarenheter från uppdrag på liknande nivå som för detta uppdrag och från andra idrotter än fotbollen, samt en väldigt ändamålsenlig civil erfarenhet som säkert kommer hela SEF-kollektivet till gagn. Den utveckling hans egen förening har haft kommer också väl till pass i det fortsatta arbetet i SEF eftersom det är just i föreningsledet den stora utvecklingen nu måste ske om Svensk Elitfotboll skall ta nästa kliv i framgångssagan.

Jag är säker på att ni får bra och viktiga diskussioner under morgondagens möte.

Med vänlig hälsning

Lars-Christer Olsson

ordförande