Avslöjar: MFF-talang flyttar till Parma

Malmö FF har en rik tradition att utbilda spelare i sin ungdomsverksamhet som sedan blir proffs utomlands. Pontus Jansson, Mattias Svanberg, Filip Helander och Dennis Hadzikadunic för att nämna några. Dessutom finns ungdomsspelarna Oscar Lewicki, Anel Ahmedhodzic, Pavle Vagic, Erdal Rakip, Franz Brorsson, Marko Johansson, Sebastian Nanasi och Amin Sarr bland annat i dagens A-lagstrupp.

Nu går nästa ungdomsspelare utomlands. Enligt uppgifter till Fotbollskanalen, som bekräftas av MFF Ungdoms sportchef Per Ågren, flyttar P17-spelaren Roman Zadran till italienska Parma när övergångsfönstret öppnar den 1 juli om ingenting oförutsett sker. Malmö kommer att få kompensation genom utbildningsbidrag, då spelaren för tillfället endast är 16 år och därför inte är under kontrakt med klubben.

ANNONS

- Ja det kan jag bekräfta. Det stämmer. Det är en av våra ungdomsspelare som tillsammans med sin agent jobbat fram så han får möjlighet att spela med Parma, och det tycker vi är kul för Romans del, säger Ågren till Fotbollskanalen.

Zadran spelade 18 matcher för Malmös P16-lag under 2020 och noterades för 19 mål. Mer än ett mål per match. Under 2021 har han hittills spelat två matcher för P17-laget och gjort ett mål. Nu flyttar han till Parma.

- Vår målsättning med alla våra duktiga spelare är att fortsätta utbilda dem och försöka få dem till vårt A-lag och därigenom vidare ut i Europa. Men vi förstår ju också att det inte är vägen för alla. Då finns den här möjligheten också emellanåt, och då blir vi kompenserade med lite utbildningsbidrag och så. Nu är Roman fortfarande väldigt ung, och det är bit till för honom att gå, men om han vill testa detta och är lockad så står inte vi i vägen. Det är klart att han ska testa den chansen.

ANNONS

Hur känns det för er i Malmö? Att en av spelarna ni har utbildat får en flytt till ett sådant land som Italien och en sådan liga som Parma?

- Det är positivt. Det är ett kvitto på att vi utbildar bra spelare som är attraktiva för stora ligor ute i Europa. Så det är bra på det sättet.

Tidigare i veckan flyttade även IFK Norrköpings målvaktstränare Maths Elfvendal till Parma.

Fotbollskanalen har sökt Roman Zadran för kommentar.