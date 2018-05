Bachirous roll i MFF ska förändras från match till match: ”Olika specialjobb”

När Fouad Bachirou presenterades som nyförvärv hos Malmö FF så pratade Magnus Pehrsson om spelmässiga likheter med sålda Anders Christiansen, och i en intervju med Sportbladet så definierade Pehrsson spelaren som lagets viktigaste. Dagens motståndartränare Poya Asbaghi (IFK Göteborg) har i en tidigare intervju med Fotbollskanalen kallat Bachirou för det närmaste en N'Golo Kanté som allsvenskan har.

Hur har då Malmö FF valt att använda sin centrala mittfältare?

- Precis som Christiansen så är det en spelare vi flyttar runt på och har olika specialjobb för utifrån motstånd. Han har den positionen där jag gärna gör det, som den tvåvägsmittfältaren han kan vara. Ibland håller vi i honom mer, ibland släpper vi iväg honom mer, och det kommer vi nog fortsätta göra, säger Pehrsson.

Pehrsson har tidigare berättat att Christiansen var den spelaren vars roll förändrades mest i MFF beroende på motståndet och matchbild, och Bachirou är heller inte tänkt att ha en fast roll. Senast mot Djurgården låg anfallarna högre upp, yttermittfältarna blev mer centrerade, och ytterbackarna stod för bredden. Det gjorde att Bachirou blev mer defensiv i vad Pehrsson definierade som en "väldigt fin insats" av spelaren.

- I senaste matchen använde vi honom på ett annat sätt än hur ”AC” spelade. Bachirou var mycket mer balanserad i den matchen. Han och Oscar Lewicki hade samma arbetsbeskrivning kan man säga.

- Sedan har vi haft matcher där vi har velat ha honom mycket högre upp. Mer en spelare som kommer mer i djupled och ska fram längre. I vissa matcher är Bachirou och Christiansen lika, ja, men det är ändå olika spelare.

- Om vi väljer att han ska bidra mer i offensiven så tror jag att när han är i toppform och laget presterar bra, så kommer han ge både assist och mål. Och om han inte får den direkta assisten så någon ”Gretzky-assist” istället.

Just flexibiliteten att ta olika roller är något som Bachirou själv lyfter fram som en av sina styrkor som fotbollsspelare.

- Det hände nyligen i en match att motståndarna satte markering på mig. Jag fick inte tillräckligt mycket tid med bollen så jag funderade på hur jag kunde hjälpa laget. Då flyttade jag upp, öppnade ytor, och så kunde en lagkamrat få bollen istället. Det öppnar ytor för både mig och mina lagkamrater. Tränaren ser heller inte allt som händer på en fotbollsplan, så du måste ta ansvar. Ibland funkar det, ibland inte.

- Man måste se vad som händer på planen, vad man kan ändra, hur man kan hjälpa till.

Matchen mot Djurgården var den första sedan omgång tre för Bachirou, då han skadade sig mot Gif Sundsvall. Han säger att han känner en mindre trötthet, men att det inte är några problem att spela matcher såhär tätt.

- Skadan var också otur. Vi har kollat på de senaste veckorna och analyserat. Jag sprang annorlunda på grund av min handskada. Vi tror att det kan vara anledningen att den andra skadan kom.

Det var ju den frakturen i handen som du fick mot Östersund under våren. Hur går läkningen där?

- Det är mycket bättre. Jag kan använda handen nu. Jag har gjort rehab och jag behöver inte ha skyddet på mig längre.

Malmö FF möter i dag IFK Göteborg. Matchen startat 19.00 och sänds via C More.