Bajen kallar till presskonferens angående Wiland - ska lämna besked om karriären

Hammarbys målvakt Johan Wiland har de senaste åren dragits med omfattande besvär i axlarna och genomgått ett antal operationer. Inför 2020 har den meriterade målvakten kämpat för ett ta sig tillbaka i spel men inget klart besked har kommit varken från spelaren eller klubben.

På måndagen valde Hammarby så att kalla till en presskonferens, där just Wiland och sportchef Jesper Jansson kommer att medverka. I inbjudan skriver klubben att Wiland har "besked att lämna angående sin fotbollskarriär".

Vilket besked Wiland ser ut att lämna? Att han lägger handskarna på hyllan. Det med anledning av att ESPN uppger att Bajen skrivit kontrakt med en annan målvakt, David Ousted.

Under sitt läger i Portugal valde Hammarby att plocka in just danske Ousted i träning. Då sa sportchefen Jesper Jansson följande om 35-åringen till klubbens hemsida:

- Tillfället dök upp att ta hit David, och vi gör det för att lära känna honom som person och se hur han går ihop med spelargruppen. Vi behöver hålla vissa alternativ öppna i väntan på att Johan Wiland kan ge slutgiltigt besked. David är en väldigt bra och etablerad keeper, och vi har bra koll på hans kvaliteter. Därför kan man inte kalla det för ett provspel, utan som ett tillfälle för oss att bekanta oss med honom, och för honom att få en känsla av vilka vi är.

Wiland själv, som hunnit bli 39 år, har varit öppen med att situationen för honom är oviss.

- Framåt slutet av den här resan, om åtta, nio, tio dagar kan vi nog få ett rätt bra svar kring var jag ligger. Vi får trappa upp det så mycket som det går, men på ett bra sätt, sa Wiland till Fotbollskanalen den 6 januari.

Tidigare har sportchefen Jesper Jansson varit tydlig med att Hammarby främst vill att Wiland ska fortsätta.

- Vi har en stor förhoppning om att han ska kunna fortsätta minst ett år till. Vi kommer inte fatta något drastiskt beslut där, sa Jansson på en presskonferens i slutet av januari.