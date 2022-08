Bajens passning: "Berisha är bättre än Guidetti"

AIK och Hammarby möts i ett derby på Friends Arena, och då ställs allsvenskans två tyngsta värvningar mot varandra.

Enligt Aftonbladet betalade Hammarby ungefär 16 miljoner kronor till Viking för att få anfallaren Veton Berisha, vilket är klubbens största köp någonsin.

Ungefär samma summa ska John Guidetti, enligt Expressen, ha fått i en sign on-bonus när han skrev på för AIK.

Efter tre starter och ett inhopp har Berisha gjort tre mål och en assist medan Guidetti på tre starter och ett inhopp har svarat för ett mål och en assist.

I Bajen är man säker på att man har fått den bästa av de två anfallarna.

- Berisha är bättre. Det är svårt att bedöma Guidetti eftersom han inte har spelat så mycket under de senaste åren, medan Berisha har öst in mål under senaste åren. Fotbollen är en färskvara och senaste åren har Berisha spottat in mål och poäng, säger Mohanad Jeahze till Fotbollskanalen.

- Vi har Berisha, så jag är nöjd med det. Han är jättebra, säger Nahir Besara, innan han snabbt lägger till:

- Men Guidetti är också en jättebra spelare.

Det ser ut som att Nahir Besara trivs med att spela tillsammans med Veton Berisha. I senaste matchen, som var mot Degerfors, såg man kemin när Besara frispelade Berisha som gjorde mål.

- Han har kommit in i laget jättesnabbt. Det känns som att han snabbt har tagit till sig sättet vi spelar på. Han är enkel att spela med. Det är ett tydligt rörelsemönster. Det är enkelt när han går i djupet, man hittar honom nästan alltid. Och så jobbar han hårt. Så det är en bra kille att ha i laget, säger Besara och fortsätter:

- Veton är en jättebra spelare. Det känns som att han kan springa hur mycket som helst. Sedan är han jävligt smart också. Det brukar inte vara så. Det brukar antingen vara så att man springer mycket men inte är så smarta, eller så är de smarta men inte springer så mycket. Men han är bra med bollen också, mycket bättre än vad jag trodde. Han kan kombinera, bra avslut också. Så hög nivå.

Mohanad Jeahze håller med:

- Veton är kvalitet. Man märker verkligen på avslutsövningarna att han inte behöver många lägen för att göra mål. Det är starkt av honom att komma och prestera så som han gjort direkt. Presspelet är något annat som verkligen sticker ut, hans killer instinct, säger han.

En annan som är mer än nöjd med Veton Berisha är Hammarbys tränare Marti Cifuentes. Och han är inte förvånad över hur snabbt anfallaren har anpassat sig.

- Är man en bra spelare så är det enkelt att bygga relationer med andra bra spelare. Men hans påverkan har varit fantastisk. Mot Degerfors var hans prestation på toppnivå med allt. Så som han pressade, försvarade, tog sig till chanser, gjorde mål. Det var en toppinsats från en toppspelare, säger Cifuentes.