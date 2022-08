Efter uppgifterna - Ahmed missar Stockholmsderbyt

AIK ställs under söndagen mot Hammarby i ett Stockholmsderby i allsvenskan. Då saknas den talangfulle yttern Amar Abdirahman Ahmed, som spekuleras vara på väg bort från klubben, i AIK:s derbytrupp.

Aftonbladet uppgav under lördagen att AIK är på väg att sälja 18-åringen för runt 50 miljoner kronor till franska Troyes, och enligt tidningen återstår det bara en läkarundersökning innan affären är helt klar. Senare under lördagen bekräftade även AIK att det kommit in ett bud på spelaren.

Vidare saknar AIK även Per Karlsson (överkropp, i rehabträning) Alexander Milošević (överkropp, i rehabträning), Vincent Thill (avstängd) och Collins Sichenje (underkropp, i rehabträning).

ANNONS

AIK:s derbytrupp: Joe Mendes, Sotirios Papagiannopoulos, Sebastian Larsson, Bilal Hussein, Nicolás Stefanelli, Nabil Bahoui, John Guidetti, Axel Björnström, Kristoffer Nordfeldt, Zack Elbouzedi, Benjamin Mbunga Kimpioka, Budimir Janošević, Jesper Ceesay, Erick Otieno, Yasin Ayari, Victor Andersson, Henry Atola, Mikael Lustig, Erik Ring, Taha Ayari,