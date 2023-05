Benediktsson tar på sig poängtappet: "Känns som att man får alla blickar på sig"

Det tog sin tid, men i den åttonde minuten gav Sebastian Ohlsson IFK Göteborg ledningen mot IFK Norrköping och gjorde därmed lagets första mål i allsvenskan 2023.

Blåvitt kontrollerade händelserna i den första halvleken, men i den 28:e minuten kvitterade gästerna. Ett till synes ganska ofarligt skott av Victor Lind ställde målvakten Adam Benediktsson, som släppte retur till vad som resulterade i en kvittering efter ett snöpligt självmål.

Efter matchen, som också slutade 1-1, var islänningen självkritisk.

- Det är bra spel av laget, men jag är inte nöjd med min prestation. En poäng räcker i dag, men vi skulle fått tre om jag var mitt bästa jag, säger Benediktsson och fortsätter:

- Jag försökte greppa bollen, men misslyckades. Det händer, men man vill aldrig att det händer.

Vad fick du för känsla i kroppen?

- Det känns som att man får alla blickar på sig. Men sedan släpper det och man får fokusera på resten av matchen. Alla kan säga olika saker, men jag tycker att jag försökte släppa det och göra mitt jobb resten av matchen.

Efter matchen lyftes Benediktsson av bland andra motståndarmålvakten Oscar Jansson. Även lagkamraten Gustav Svensson stod bakom Benediktsson, som just nu är lagets förstemålvakt i Pontus Dahlbergs skadefrånvaro.

- Det är klart att vi står bakom Adam alla dagar i veckan. Vi behöver försöka minimera det just nu, för vi har inte råd med det. Vi har inte stolpe in just nu, så alla sådana här smådetaljer blir otroligt viktiga för att vi ska försöka vända det här, säger Svensson.