Berg blev kvar på bänken: "Människor vi jobbar med"

Oliver Berg ryktas bort från Djurgården och Fotbollskanalen erfar att han blivit aggressivt konfronterad av egna supportrar, bland annat på ett tåg, något Discovery+ också rapporterat.

Malmö FF och Djurgården är i kontakt med varandra och mittfältaren har öppnat för att lämna Dif.

Mot just Malmö FF som Djurgården ställdes mot under söndagen så blev Oliver Berg kvar på bänken under hela matchen.

Thomas Lagerlöf förklarade i Discovery+ varför:

- Det är människor man jobbar med i den här branschen och ibland är det så att man känner att någon inte är där riktigt för att gå in och prestera, det var andra spelare som kändes hetare. Det är människor och det finns mycket saker som påverkar hur en människa mår.