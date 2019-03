Berget om vingbacksrollen, MLS-formatet, och andra bud: "Något speciellt med Malmö"

Tidigare på torsdagen blev Jo Inge Berget klar för Malmö FF igen, på ett fyraårskontrakt. Han bröt avtalet med New York City för knappt sex veckor sedan.

2018 hade nämligen varit långt ifrån optimalt. 23 matcher, fyra mål, tre assist, en ljumskskada som kändes av till och från, och till slut tyckte både Berget och klubben att det var okej att bryta avtalet. Han flyttade tillbaka till Norge efter säsongen. Han ville spela i Europa igen och komma närmare eller till Skandinavien för sin tjej och sitt barn.

- Jag bestämde mig efter säsongen i New York, som slutar i november, att jag ville komma närmare hem. Tillbaka till Europa.

Han började att träna med sin lokala fjärdedivisionsklubb i Norge, ljumskskadan läkte, och det ryktades om flytt till exempelvis Malmö FF, Rosenborg, eller FC Köpenhamn. Tjejens familj är från Trondheim, så blev blev exalterade när Rosenborg nämndes, men det blev något annat. Han hade bland annat suttit på luncherna och sett MFF-matcher ihop med Anton Tinnerholm, och fått suget kring en comeback.

- Det har varit lite saker här och där som gjort att det tagit lite tid, men det känts väl som bägge parter varit väldigt sugna. Nu har det tagit lite onödigt lång tid, men så är det.

- Det är något speciellt för Malmö för mig. Jag hade tre riktigt bra år här. Både jag och familjen trivdes. Jag vet att jag är omtyckt av fans och de runt omkring här. Man slipper att starta om helt, samtidigt är Malmö den klubben som de är.

- Jag ville spela för Malmö. Det var kanske också därför det tog lite tid. Jag hade kanske kunnat välja något av de andra tidigare, men så ordnade det sig här till slut.

Det fanns fler anledningar än de sociala bakom flytten. Under året i USA så försvann Berget från landslagsspel med Norge, och det är något han vill tillbaka till. Han stryker också under att han gillade USA och New York, men som småbarnsförälder hade han nu lite andra prioriteringar och han ville också tillbaka till det europeiska tävlingsformatet.

- Jag har saknat att det betyder så mycket. Att man ska vinna, man har press, varje match betyder något. I USA är det mycket bra, men det är mycket show och annat som betyder...

- Du har slutspelet till slutet som bestämmer någonting, och då går man hela säsongen utan att det betyder lika mycket.

- Jag har saknat att verkligen spela för någonting, och känna alla runt om med publiken förväntar sig att det ska vara bra.

Hans fysiska status nu är bra, men träningsmatchen mot Kalmar FF på lördag kanske kommer för tidigt för att få speltid. Han hoppas dock kunna spela i de återstående träningsmatcherna. Ett beslut som ska tas framöver är tröjnummer, då det ännu inte är något spikat. Och vilken roll ska han då ha på planen?

- Det kan fortfarande bli lite som det varit. Att det blir som de tre åren jag varit här. Om jag får välja själv så är det anfallare, men jag tar jobbet där jag blir satt. Det kan tänkas att det blir vingback då också. Helst anfallare, men jag ska göra jobbet där det behövs.

Han kan därmed komma att bli en av MFF:s ersättare för Markus Rosenberg framöver.

- Om han slutar...

- Den gången han väljer att sluta så blir det annorlunda. Han har varit nummer ett under alla år som han varit här och gått längst fram i alla matcher. Den gången han ersätts blir det ett stort tomrum. Jag blir aldrig ”Mackan”, men det är klart att det kanske är bra om man inte hämtar in någon helt ny som helst ska ta över. Det kan vara bra att ha några killar som kan stafettpinnen vidare.

Eftersom kontraktet är till och med 2022 hoppas han på fler ligatitlar på CV:t, men också att de fortsätter bli en större klubb i Europa.

- Jag tycker det Malmö visade ifjol visar vilken nivå man är på. Det är stora lag man slår ut i gruppspelet, och är inte helt borta mot lag som Chelsea.

- Vi visar gång på gång att vi har en hög nivå. Det är starkt av en klubb som håller till i Skandinavien. När jag var ung var det Rosenborg som var med år efter år. FCK har också klarat det. Det är kul att se att Malmö är där nu. Man kvalificerar sig inte bara, utan visar att man ska vara där.