Bergström om plötsliga vändningen och valet av Dif: "En dröm"

Den allsvenske profilen Jacob Bergström, 27, lämnade nyligen Mjällby. Nu är han klar för en ny klubb. Nämligen Djurgården, som han har skrivit på ett treårskontrakt med.

Forwarden hyser stora känslor för Stockholmsklubben. För Djurgården är laget som han älskat sedan barnsben.

- Mina äldre kusiner gav mig min första Djurgårdsmössa när jag var väldigt liten. Sedan fick man en tröja när man blev lite äldre. Sedan åkte jag och min pappa runt och kollade på matcher här i södra Sverige, i Kalmar, Mjällby, Helsingborg och Malmö. På den vägen har det varit, säger Bergström och fortsätter:

- Det är en dröm som går i uppfyllelse. Det känns fantastiskt.

ANNONS

Att det handlar om ett treårskontrakt gör inte saken sämre för Bergström. Det har han nästan svårt att ta in.

- Bara tanken på att jag ska tillhöra Djurgården i tre år är jag riktigt stolt över. Det ska bli oerhört kul att få hänga med på den positiva resan som Djurgården har gjort de senaste åren. Det är bara glädje att få tillhöra den här föreningen framöver.

I vilken roll har Djurgården sagt att de ser dig i?

- Det har varit enkelt. De vet hur jag är som spelare och jag vet hur jag är som spelare. De vill att jag ska kriga på varenda träning och match, att jag ska göra allt för att Djurgården ska vinna fotbollsmatcher. Vilken roll det är i har inte så stor betydelse. Jag ska göra jobbet varje dag och sedan får man ta chansen när man får spela. Det är så tugget har varit.

Men att det blev Djurgården var långtifrån självklart. 27-åringen var ytterst nära Halmstads BK. Enligt Magnus Haglund, manager i Hallandsklubben, hade Bergström tackat ja till ett avtal, men att forwarden plötsligt ändrade sig. Bergström själv berättar för sin nya klubbs hemsida att Djurgården "kom sent in i bilden". Hur sent då?

ANNONS

- Det var hyfsat sent. Jag skulle åka till Halmstad någon dag senare. Det var sent, men innan allting var bestämt. De gjorde de i tid, säger Bergström med ett skratt.

Hur nära var du HBK enligt dig själv?

- Det var väl hyfsat nära, men sedan ändrades förutsättningarna. Hyfsat nära, får man säga.

Enligt Magnus Haglund hade du tackat ja till HBK, men ändrade dig kort inpå. Stämmer det?

- Något sådant. Vi var ungefär överens. Andra saker dök upp. Jag har pratat med Magnus efteråt. Det har vi rett ut.

Hur var det att prata med Magnus?

- Han var ju så klart besviken. Det förstår jag. Det är en fin människa, Magnus. Det är tråkigt att göra honom besviken. Men någon dag framöver tror jag han förstår.

Så det märktes han var lite nedslagen?

- Besviken var han, det kan jag säga.

Hade du någon form av tudelade känslor?

ANNONS - Nu känner jag bara glädje. Det finns inget annat. Det är lite så det fungerar i den här världen. Det gäller att hänga med på alla bollar som flyger upp. Man ska inte tänka för mycket på sånt. Jag är glad nu och det känns underbart.

Djurgården "kuppade" till sig Bergström mitt framför näsan på den allsvenska nykomlingen HBK. Och det var Bosse Andersson, sportchefen, som ringde bara någon dag innan anfallaren skulle bege sig till Halmstad.

- Bosse är en karismatisk person. Det var ett första samtal med Bosse. Han vet vem jag är och lite så. Han ville höra lite mer om mig som person. Sedan var det samtal med vd:n Henrik Berggren, "Tolle" (Thomas Lagerlöf, tränare) och lite andra gubbar. Det gick snabbt.

Blev du förvånad av det första samtalet eller hade du det lite på känn?

- Elias (Andersson), (Jesper) Löfgren och Carlos (Moros Gracia) hade ringt mig. Jag var väl lite beredd på det. Men att Djurgården rent generellt var intresserade var jag chockad över.

ANNONS

Påverkanskampanjen från den gamla Mjällbyligan, hur stor roll spelade den?

- Den hade väl sin inverkan. De var kul att de ville ha en. Att man gjort ett bra intryck tidigare. Man får tacka dem.

Vad sa de då?

- De sa att Bosse har hört av sig om hur jag är som person och spelare. Det är fina pojkar.

Nu har Bergström bytt Listerlandet och spel i mitten av allsvenskan till Stockholm och spel i Europa. Han ser redan fram emot nästa säsong.

- Det enkla hade varit att välja tryggheten och spela kvar i Mjällby, och inte utmana sig riktigt lika mycket. Det här blir en utmaning både på och utanför planen. Det är någonstans det här jag väntat på hela tiden, att komma upp till den här nivån i allsvenskan. Man vill spela för en storklubb och det ska bli sjukt kul att utmana sig själv att utmana sig själv både på träning och match. Att det är Djurgården gör det inte värre.