Berntsen: Schism med AIK:s ledning, strikern som kan ersätta Pittas - och värvningsplanen

När AIK på onsdagskvällen anlände till Marbella så väntade sportchef Thomas Berntsen med att checka in på hotellet. I stället rullade han resväskan förbi receptionen och bort till en fåtölj där han satte sig.

Sedan berättade han för Fotbollskanalen om läget i truppen. Bland annat om varför Ioannis Pittas inte är med i Spanien.

- Det händer saker kring Pittas. Det är några klubbar som är intresserade. Vi är ännu inte överens med någon klubb. Vi har inte accepterat något bud, men det är ganska nära, säger Berntsen.

Tror du att ni säljer Pittas?

- Ja, det är stor chans att han går till en annan klubb.

Annons

Under tisdagen uppgav Aftonbladet att AIK slutförhandlade med bulgariska CSKA Sofia, sydkoreanska Ulsan Hyundai och polska Legia Warszawa.

Så här säger Berntsen om det:

- Inte Ulsan. Jeonbuk från Sydkorea har visat intresse. Sedan stämmer de två andra. Det är förmodligen en av de tre klubbarna som han hamnar hos.

Varför vill ni sälja Pittas?

- I utgångspunkten vill vi inte det. Vi har försökt att förlänga hans kontrakt och han har egentligen varit positiv till det. Men han flyttade sent från Cypern och har egentligen inte tjänat så jättemycket pengar under sin karriär. Vi har ingen chans att konkurrera med de här pengarna som han nu har blivit erbjuden. Alternativet hade varit att han hade spelat ut sitt kontrakt, men Pittas har varit väldigt emot det. Och en halvmotiverad Pittas i AIK i ett år kontra pengarna vi får in, då har vi valt att göra så här.

Annons

Han ser det här som en chans att tjäna pengar?

- Ja.

Han vill flytta?

- Han tycker om AIK väldigt mycket och har haft en fantastisk tid här. Han har fattat ett stort tycke för fansen och staden. Det kan hända att han kommer tillbaka. Men han blir 29 år och måste casha in nu.

I november pratade Thomas Berntsen öppet om prislappen han hade satt på Pittas:

- Ett år kvar på kontrakt och då tippar jag på en prislapp på mellan 1,5 miljoner euro (drygt 16 miljoner kronor) och 2,5 miljoner euro (27 miljoner kronor), sa han till Fotbollskanalen.

I början av januari hävdade cypriotiska Kerkida att AIK hade sänkt sitt krav till mellan 1,3 till 1,4 miljoner euro (runt 15-16 miljoner kronor).

Sedan skrev bulgariska Telegraph att CSKA Sofia kunde tänka sig att betala två miljoner euro (drygt 22 miljoner svenska kronor), vilket AIK skulle vara okej med.

Annons

När Fotbollskanalen nu frågar Berntsen så vill han inte säga mer än att det kommer att bli en bra affär för AIK.

- Om man ser det i ett perspektiv med att han fyller 29 år och är från Cypern. Det är extremt svårt att få bra betalt då. Han har också tio månader kvar på kontraktet. Ser man till det så får vi väldigt bra betalt. Man kan ju jämföra med Sergio Pena som Malmö sålde för 500 000 euro. Vi får mycket mer än det, säger han.

Måste ni ersätta Pittas, om ni säljer honom?

- Ja. Vi är ute efter en sexa, en åtta, en nia, och kanske en offensiv spelare till. Vi ska ha in tre-fyra spelare till i det här fönstret.

Hur nära är ni att värva någon?

- Vi har varit nära. Vi var väldigt nära och så sprack det. Vi hade en ambition om att få en spelare innan vi åkte till Marbella, men det klarade vi inte. Men vi satte ribban högt, det blir en annan dynamik efter den 3 februari då många fönster stänger. Vi är nöjda med truppen som vi har, men vi kommer att vara rejält starkare när serien börjar i slutet av mars.

Annons

Var Simon Olsson, som valde Elfsborg, en av spelarna som ni ville ha?

- När så bra spelare är på väg hem till Sverige så är frågan om han passar in i den kulturen och intensiteten som vi har. Han är en extremt bra spelare, men vi spelar på ett lite annat sätt än vad han är van vid. Men det var definitivt en spelare som vi tittade på och som vi värderade.

Med på lägret i Marbella är Humphrey Aroko, 17. Den offensive mittfältaren tillhör Kariobangi Sharks i högstaligan i Kenya.

- Jag var i Nairobi i november och såg en match. Det är från samma akademi som Stanley Wilson kommer ifrån. Han hade varit borta från träning i en månad, men så kom han in och dominerade den matchen. En offensiv spelare som är bra med bollen och som förstår spelet. Men han har precis fyllt 17 år. Det här är första gången som han kommer till AIK och han kommer säkert att komma hit både två och tre gånger till innan vi tar ett beslut.

Annons

Kan det bli klart med nyförvärv som ansluter till lägret i Marbella?

- Jag hoppas det.

Den senaste tiden har AIK kopplats ihop med en mängd olika spelare. Något som har retat upp Thomas Berntsen.

- Man blir ganska irriterad ibland för vi kopplas ju ihop med alla spelare, och alla agenter använder AIK som en förhandling mot andra klubbar. Jag är ganska provocerad över det, säger han.

- Det är en risk att fansen kan bli förtvivlade och att det kan se ut som att vi aldrig får några spelare. Jag kan säga att det är väldigt få spelare som vi har varit konkreta med. Det är en spelare som vi har gett ett erbjudande men som vi inte har fått.

I söndags uppgav Fotbolldirekt att Berntsen ska ha framfört ett direkt intresse för den förre AIK- och BP-anfallaren Richie Omorowa. 20-åringen har den här säsongen gjort nio mål för Excelsior i den nederländska andraligan och har ett kontrakt som går ut sommar.

Annons

- Han är en ung anfallare som har gjort det okej utomlands. Vi är i dialog med agenten, men vi är inte konkret intresserade av Omorowa, säger Berntsen.

För åtta dagar sedan uppgav Aftonbladet att AIK ville ha Xavier Simmons och att man hade tagit en första kontakt med Hull City.

- Det är också ett namn som vi har kopplats ihop med. Vi följer med på den marknaden, men vi har inte gett honom något konkret erbjudande. Han är definitivt en intressant spelare för oss. Men vi är inte så attraktiva på den engelska marknaden. Nordisk fotboll är inte alls attraktiv i England och jag förstår faktiskt inte varför. Spelare därifrån spelar ofta på nivå två, tre och fyra före de kommer till Norden, säger Berntsen.

För en vecka sedan uppgav den isländske journalisten Orri Rafn Sigurdarson att AIK vill värva Vikingurs 21-årige ytterforward Ari Sigurpalsson.

Annons

- Det vet jag inte ens vem det är. Ingen aning, säger Berntsen.

Då ligger det desto mer i det som norska Nettavisen skrev för två veckor sedan, att AIK var i dialog med norska Brann för att undersöka möjligheterna att värva den 29-årige anfallaren Bård Finne.

- Han har jag väldigt bra koll på. Det är en spelare som definitivt har en väldigt bra profil. Vi har varit i dialog med Brann om honom och så får vi se vad som händer, säger Berntsen.

Skulle han kunna vara en ersättare till Pittas?

- Ja. Bård på sitt bästa är en landslagsspelare, eller åtminstone väldigt nära det norska landslaget. Han håller den nivån.

Hur bedömer du chanserna att få honom?

- Det får vi se. Det har lite med ålderssammansättning att göra, Bård börjar att bli lite äldre. Vi har ju väldigt många unga spelare just nu. Till Marbella har vi med 13-14 spelare som är under 23 år. Så vi måste få in rutin. Vi måste få in kvalitet i truppen. Inte för att vara negativ mot de unga, för vi har fantastiska talanger, men de måste vara tillräckligt bra. För att vi ska få effekt på det så måste de träna mot äldre spelare så att miljön blir tuffare. Spelarna vi ska ha in nu... det skulle överraska mig mycket om det är väldigt unga spelare.

Annons

Har ni varit konkreta med Brann om Bård Finne?

- Vi har varit i dialog.

För två veckor sedan uppgav Protathlima att AIK gett Aris Limassols mittfältare Morgan Brown ett erbjudande.

- Vi har hängt med på den cypriotiska marknaden, men vi har aldrig varit i närheten av att ge något erbjudande till Morgan Brown... aldrig.

En annan som det har ryktats om är Nicolas Stefanelli. Den förre AIK-stjärnan har ett utgående kontrakt med ungerska Fehérvar, men Berntsen menar att det inte är aktuellt att ta tillbaka honom.

- Nej, det har aldrig varit aktuellt, säger han.

- Stefanelli är en legendar i klubben. Men det har aldrig varit något konkret med honom.

Från rykten in till rykten ut.

Enligt Expressen har det kommit bud på AIK:s mittfältsstjärna Anton Salétros, från Léganes (La Liga), St. Pauli (Bundesliga) och även från MLS.

Annons

- Det har definitivt varit intresse för Anton. Jag förstår att Anton blir sugen, men han kommer att spela i AIK. Han har två år kvar på kontraktet och vi kommer inte att göra oss av med fler spelare.

Ni säljer ingen mer förutom Pittas?

- Nej det ska extremt mycket till. Framför allt när det kommer till spelarna som har svenskt pass.

Är det bra bud som har kommit på Salétros?

- Om du frågar Anton så säger han säkert ja. Men om du frågar mig så är det inte i närheten av det vi vill ha för honom. För oss är han AIK-spelare, han är svensk, han har två år kvar på kontraktet, han är given i landslaget.

Finns det någon risk med att hålla kvar spelare, kan det bli besvikelse?

- Ja så kan det alltid bli, men vi kan inte styra AIK efter det.

Upplever du att han har blivit besviken?

- Nej jag upplever att vi har en positiv dialog. Anton älskar AIK och är en väldigt stark profil i vårt lag. Jag upplever att han är lojal mot AIK samtidigt som han så klart frestas av det som finns utanför Sverige.

Annons

I lördags förlorade AIK med 0-3 mot Brommapojkarna och då utgick två spelare. Mads Thychosen fick en hård rensning i huvudet och dessutom berättade tränare Mikkjal Thomassen att Jere Uronen, som byttes ut i andra halvlek, skadade sig.

Efter matchen var Mikkjal Thomassen bekymrad över att man på grund av spelartapp och skador har en trupp som han inte bedömer som "redo".

Berntsen håller med:

- Det är sant. Men vi ska ha in tre-fyra kvalitetsspelare. Sedan har vi precis tagit in Filip Benkovic och Jere Uronen. Vi kommer att vara mycket starkare när serien börjar. Dessutom kommer Eskil Edh tillbaka från skada och förhoppningsvis Abdihakin Ali också, kanske Martin Ellingsen och Taha Ayari också. De här spelarna närmar sig. Det är ingen fara med Mads som klev av i lördags och samma sak med Jere. Båda är med nu. Vi kommer att vara mycket starkare.

Annons

- Men jag är helt överens med det som Mikkjal säger. Jag är nöjd med truppen som vi har, men om vi ska vara med och kämpa i toppen så måste vi bli ännu bättre och också få in bättre spelare.

Under hösten var Pafos-mittfältaren Onni Valakari på lån i AIK. Men klubben klarade inte av att behålla honom och nästa klubb blev San Diego FC.

Det var något som gjorde att Berntsen vädrade sitt missnöje och tyckte att hela processen tog för lång tid. Mellan raderna kunde det gå att ana besvikelse mot personer högre upp i AIK.

Och efter lördagens match mot BP gick alltså Mikkjal Thomassen ut i media och var besviken och menade att truppen inte är redo.

Så, finns det en oenighet mellan sporten och personer högre upp i klubben?

- Jag tycker om att vara ärlig och vi har utvärderat det som hände i december och vi var inte nöjda med hur vi tacklade övergångsmarknaden då. Så som vi var internt då har gjort att vi nu har halkat efter i tid. Vi hade varit starkare vid den här tidpunkten om vi hade klarat av december månad på ett bättre sätt. Jag pekar inte på någon. Men vi borde ha löst det på ett bättre sätt.

Annons

Vad konkret?

- Jag kan inte säga mer än det.

Är det just med Valakari eller är det flera saker?

- Det kanske gäller flera saker. Men det är så som det är ibland. Vi lär oss känna varandra bättre. Det här är det första tunga övergångsfönstret som vi har jobbat tillsammans med styrelse, Mikkjal och jag. Vi har kommit starkare ur detta. Nu drar vi alla åt samma håll.

Är ni eniga nu?

- Den är i alla fall större nu.

Intervjun med Thomas Berntsen gjordes innan AIK gick ut med att William Hofvander är långtidsskadad och inte med på träningslägret.