BK Häcken 2024: "Här måste Häcken pricka rätt - om ambitionen ska infrias"

Placering 2023: Trea.

Nyförvärv: Julius Lindberg (mf/fw, Gais), Adam Lundkvist (b, Austin FC), John Paul Dembe (fw, KCCA FC), Nikola Zecevic (b, Vozdovac), Andreas Linde, mv (Greuther Fürth), Zeidane Inoussa (fw, IF Brommapojkarna), Jeremy Agbonifo (fw, Porto), Axel Lindahl (b, Kalmar FF, lån).

Tillbaka från lån: Sigge Jansson (b, Tvååkers IF).

Förluster: Samuel Gustafson (mf, Urawa Red Diamonds), Tomas Totland (b, St. Louis City), Tobias Sana (fw, Örgryte IS), Aiham Ousou (b, Slavia Prag, åter efter lån), Momodou Sonko (fw, Gent), Filip Trpcevski (fw, Utsiktens BK, lån till i sommar), John Paul Dembe (fw, IK Oddevold, lån), Semir Bosnic (mf/fw, Ljungskile SK), Ola Kamara (fw, Vålerenga).

FÖRSÄSONGEN

Guldmakaren Per-Mathias Högmo har lämnat. Storstjärnan Samuel Gustafson och jättetalangen Momo Sonko likaså. Ihop med en större spelaromsättning är det inga optimala förutsättningar som nye tränaren Paco Johansen har fått till sitt förfogande. Samtidigt har han tagit över ett lag med mängder av kvalitet, i en klubb med rekordmycket pengar. Försäsongen har inte blivit optimal, där Häcken har släppt in mycket mål, hackat offensivt och åkt på respass redan i cupgruppen. Ju närmre den allsvenska premiären som laget har kommit har spelet däremot sett desto bättre ut. 2-1 mot Hammarby samt den första halvleken i förlusten mot Elfsborg var rejäla kliv framåt.

NYCKELSPELARNA

Det finns flera nyckelspelare som exempelvis Simon Gustafson och Romeo Amane, som ska försöka ersätta Samuel Gustafson. Men det är oundvikligt att peka på någon annan spelare än Mikkel Rygaard som nummer ett. Dansken har varit en av allsvenskans absolut bästa spelare sedan han anslöt till Hisingsklubben i februari 2022. Med flera stjärnor i truppen borta växer ansvaret sig allt tyngre på 33-åringens axlar. Känslan är att han inte räds utmaningen det minsta.

GENOMBROTTET

Romeo Amane, 20, har imponerat i flera sjok under sin tvååriga sejour i Häcken. Men än har han inte fått sitt stora, ordentliga genombrott. Med Samuel Gustafson borta på mittfältet ökar Amanes ansvar - och ivorianen känns nu flygfärdig när den stora utmaningen hägrar.

Bubblare: 18-årige Pontus Dahbo som hålls oerhört högt internt i Häcken - och har imponerat under hösten och försäsongen (före en lättare skada).

FRÅGETECKNET

Den stora frågan är vem som ska agera central anfallare i detta Häcken. Srdjan Hrstic togs in för dyra pengar i somras men har inte levererat ännu. Serben har blandat under försäsongen och är inte på något sätt gjuten i elvan. Som alternativ finns främst Edward Chilufya som hade en lovande formkurva i positionen under hösten. Här måste Häcken pricka rätt - om den permanenta ambitionen om en topp tre-placering ska infrias.

SNACKISEN

Häcken har tuffat på som på räls under Per-Mathias Högmos styre. När norrmannen deklarerade att han skulle lämna blev det genast högintressant att följa vem som skulle få den svåra uppgiften att ersätta. Valet landade återigen på en norrman. På en för många okänd sådan i Odds BK:s Paco Johansen. Att ersätta succétränaren Högmo är en vråltuff uppgift - och en minst lika intressant sådan att följa från sidan.

VIKTOR ELMS ANALYS

BK Häcken tappade Gustafson på planen och både Högmo och Foyston utanför den. Den trion var fundamentet i Häckens så framgångsrika 2022 & 2023. Paco har kommit in med ett annat sätt som inte verkar har satt sig hos spelarna ännu. Frågan är om det kommer att göra det? Spelarmaterialet för en topp tre-placering finns där, så med andra ord gäller det att grundstrukturerna sitter snabbare än snabbt så att individen kan glänsa. Offensivt har man kvaliteter som är av hög allsvensk klass (Rygaard, Romeo, Lindberg, Layouni, Gustafson). I mina ögon borde laget ha kommit längre när allsvenskan stundar och möjligen blir BK Häckens år 2024 tuffare än man tänker.

FOTBOLLSLABBET-SIFFRORNA

När jag analyserat Hammarby har jag pratat om hur man skulle behöva hitta lite variation i sin speluppbyggnad och kanske använda lite mer bolltransport för att ta sig från egen första tredjedel framåt i planen. Ett lag som är bra på detta är Häcken.

Nu har man tappat den mittback i allsvenskan som var bäst på detta. Man kunde se honom driva bollen 20-30 meter i speluppbyggnadsfaser - oerhört effektivt! Vad har man ersatt med? Jo, en 19 åring från Serbien...

Med samma spets!

Klart spännande!