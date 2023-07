Blåvitt hoppas på tröttkört Kalmar: "Ska synas på planen"

För BK Häcken, Djurgårdens IF, Hammarby IF och Kalmar FF duggar matcherna tätt med spel i både allsvenskan och Europatävlingar. Så sent som i torsdags spelade de tre sistnämnda klubbarna kval till Europa Conference League.

För Kalmars del blev det förlust med 1-2 hemma mot armeniska Pyunik.

Inför dagens match på Gamla Ullevi hoppas IFK Göteborg att kvalmatchen har satt sig i benen hos smålänningarna.

- Vi får se hur trötta de är. Ibland kan det också ge energi, men de har inte vant sig vid att spela Europa varje vecka eller säsong, säger tränare Jens Askou till Fotbollskanalen.

Hur ser du på Kalmar som lag?

Emil Salomonsson, som ser ut att göra comeback efter sin drygt åtta veckor långa skadeperiod, tror också på ett tröttkört Kalmar FF.

- Vi ska utnyttja det. Vi har inte spelat för två dagar sedan och det ska synas på planen. Vi ska ha mer energi, fart och tryck i benen. Vi ska kunna ta taktpinnen från start, så det ska definitivt synas, säger 34-åringen.

Har ni pratat om att sätta upp ett högt tempo?

- Det pratar vi alltid om. Framför allt på hemmaplan, att ta kommandot och visa att det är vår hemmaplan. Den här matchen skiljer sig väl inte åt på det sättet, utan vi ska gå ut aggressivt och pumpa på.

I förra allsvenska matchen mot Varbergs Bois visades KFF-målvakten ut för andra gången på kort tid och missar således mötet med Blåvitt. I stället väntas den mindre rutinerade Jakob Kindberg ställas mellan stolparna.

- Friedrich är väldigt duktig, men som andramålvakt kan det bli att man gör det väldigt bra när man äntligen får chansen. Det kan vara att man gör en stormatch. Det går inte att lägga för mycket vikt vid det, säger Salomonsson.