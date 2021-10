Blåvitt tog andra raka efter sent segermål mot Mjällby

Blåvitt inledde starkast på Strandvallen, och satte omgående in ett högt presspel. Efter drygt åtta minuters spel kom det gyllene läget att ta ledningen när Oscar Vilhelmsson satte fart i djupled. 18-åringen försökte förlänga vidare till Marcus Berg, som sedan tvingade Mjällby-målvakten Carljohan Eriksson till en mycket fin räddning.

Efter 20 minuter spelade knockades Blåvitts Mattias Bjärsmyr blodig efter en tuff duell med Mjällbys Amin Sarr. In i Bjärsmyrs ställe klev Simon Thern.

Strax därefter nådde Calle Johansson högst på en hörna, och spräckte därmed Mjällbys smått osannolika svit på åtta allsvenska matcher i följd utan insläppt mål. Det blev inget rekord för flest minuter utan insläppt mål för Eriksson, utan istället blev det 1-0 till Blåvitt.

Den fysiska matchbilden fortlöpte, och inte många minuter efter Blåvitts ledningsmål, satte Mjällbys mittback Ivan Kricak in en glidtackling på en djupledsgående Hosam Aiesh. Tacklingen rörde upp känslor i båda lagen, och efter någon minuts domarkonferens beslutade Mohammed Al-Hakim att visa ut Kricak. Rött kort, och Mjällby var nere på tio man efter endast dryga halvtimmen spelad.

Calle Johansson blev första halvleks enda målskytt, och kommenterade sitt hörnmål i halvtid:

- Hörnor handlar om att skapa sig yta, göra en avgörande löpning och sticka. Den här gången lyckades det, sa Johansson till Discovery+.

Mjällbys Joel Nilsson om vad hemmalaget skulle behöva göra i den andra halvleken i och med utvisningen:

- Vi ska satsa på fasta situationer och omställningar. Vi ska kämpa hela vägen in, sa Nilsson.

Och kämpa, det gjorde Mjällby. I den 50:e matchminuten damp bollen ner framför Amin Sarr efter ett långt inkast. Sarr nöp till med högern, och skickade in kvitteringen till 1-1, lågt vid Giannis Anestis högra stolpe.

Efter kvitteringen var det ett lågt stående Mjällby-försvar som Blåvitt tog sig an. Trots att bortalaget etablerade ett visst tryck, hade man svårt att hitta till de riktigt högkvalitativa målchanserna.

Det skulle dröja till den 75:e matchminuten innan Tobias Sana lyfte in bollen i boxen, och träffade Calle Johansson. Mittbacken gjorde inget misstag, utan skarvade in bollen i nät till 2-1.

Med knappa fem minuter kvar av ordinarie speltid, lyfte Hosam Aiesh in ytterligare ett inlägg. Marcus Berg skarvade in matchens tredje nickmål, precis under ribban och utökade ledningen till 3-1.

Ett resultat som stod sig matchen ut.

I nästa omgång ska Mjällby gästa IFK Norrköping. IFK Göteborg tar emot Djurgården hemma på Gamla Ullevi.

Startelvor:

Mjällby: Eriksson - Watson, Gracia, Kricak - Nilsson, Löfquist, Gustafson, Andersson, Hodzic - Moro, Sarr.

IFK Göteborg: Anestis - Jallow, Bjärsmyr, Johansson, Wendt - Aiesh, Svensson, Erlingmark, Sana - Berg, Vilhelmsson.