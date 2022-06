Blåvitt vände och vann mot Sirius - Yakob stor hjälte

Det var Sirius som inledde matchen bäst och som hade mest boll. IFK Göteborg tvingades jaga, hamnade långt ner med sina spelare och hade svårt att ta sig över till hemmalagets planhalva.

Till en början rullade Sirius runt och runt men utan att skapa några heta chanser. Det tog 16 minuter innan det första läget kom. Ett fint inlägg från höger nådde Christian Kouakou, men nicken gick tätt utanför.



Bara en minut senare var det Laorent Shabanis tur att testa lyckan. Yttern klippte till en bit till vänster utanför straffområdet, men Warner Hahn räddade.



Det tog 36 minuter innan det första målet kom - och det efter ett snyggt anfall.



Marcus Mathisen startade anfallet med en smart passning igenom Blåvitts mittfält, Edi Sylisufaj tog emot, vände upp och lyfte bollen över motståndarnas backar. Patrik Karlsson Lagemyr löpte igenom och passade fint fram Kouakou som enkelt bredsidade in 1-0.Men IFK Göteborg reste sig snabbt. Bara fem minuter efter matchens första mål så skapade man sitt första fina anfall, som avslutades med att Hosam Aiesh slog in en väldigt fin passning längs marken, förbi hela hemmalagets försvar, till Gustaf Norlin som dök upp och ditt öppet mål och satte 1-1.Sirius var nära att återigen ta ledningen, men Kouakous skott, i den 43:e minuten, gick inte in.Det stod 1-1 efter den första halvleken.Den andra halvleken var inte lik den första. Sirius var inte lika dominant och IFK Göteborg var bättre i passningsspel och fick därmed ha bollen mer.Det var tydligt att Blåvitt ville kontra snabbt och utmana hemmalagets backlinje.Som i den 61:a minuten.Kristopher Da Graca försökte försvara en bit in på Blåvitts planhalva men gick bort sig och missbedömde situationen. Och Blåvitt kontrade. Gustaf Norlin hittade en snabb boll till Kevin Yakob som blev fri och satte 2-1.Efter 79 minuter kom Sebastian Eriksson in för bortalaget. Det var hans första allsvenska match på ungefär nio månader efter att han förra säsongen slet av hälsenan.Sirius försökte komma tillbaka, men lyckades inte skapa de riktigt heta chanserna för att få till en kvittering.IFK Göteborg vann matchen med 2-1 och gick därmed förbi IFK Norrköping och Mjällby i tabellen.: Mitov Nilsson - Björkström, Mathisen, Da Graca - Shabani, Rogic, Bjarnason, Roche, Karlsson Lagemyr - Sylisufaj, Kouakou: Hahn - Jallow, Bjärsmyr, Johansson, Wendt - Aiesh, Svensson, Al-Ammari, Thern - Norlin, Yakob