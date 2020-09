Blytung förlust för Blåvitt – föll mot Kalmar FF på hemmaplan

Efter sex minuter blev Kalmars lagkapten Fidan Aliti helt fri i straffområdet. Han fick kontroll på bollen och avlossade sedan ett närskott som Giannis Anestis kunde rädda. Efter en kvart skapade IFK Göteborg sin första möjlighet i matchen. Tobias Sana spelade in bollen från högerkanten och Christian Kouakou stötte den utanför bortre stolpen. Det var inte direkt någon champagnefotboll i första halvlek, om man säger så. Matchen handlade till stor del av kamp.

I 35:e minuten ville Kalmar haft straff för hands på André Calisir, men Kaspar Sjöberg valde att fria. Två minuter senare hade Kalmars Filip Sachpekidis ett läge i boxen men styrde bollen utanför högra stolpen. Efter 41 minuter tog Kalmar ledningen och det sedan hemmalagets anfallare Christian Kouakou nickat in bollen i eget mål efter en hörna. Tre minuter senare vräkte IFK Göteborgs lagkapten André Calisir iväg ett hårt skott från långt håll. Det var bra tryck i dojan men Ole Söderberg räddade utan problem. Kalmar ledde med 1-0 i paus efter en mindre bra halvlek från båda lagen.



Blåvitt gjorde ett byte i paus. André Calisir gick ut och ersattes av Kristopher Da Graca. I 52:a minuten stod Isak Jansson för en fin aktion där han skaffade sig ett bra skottläge. Avslutet gick dock en bit över Anestis ribba. I 57:e minuten avancerade Tobias Sana och fick iväg ett lurigt skott som Söderberg fick sträcka ut för att kunna rädda. För att få till en forcering bytte IFK Göteborg in Hosam Aiesh och Alexander Farnerud istället för Christian Kouakou och Emil Holm efter 63 minuters spel. Men direkt efter bytena kontrade Kalmar in 2-0. En oattackerad Isak Magnusson sköt snyggt in bollen bakom en chanslös Anestis. Blåvitt hann inte med i svängarna.



IFK Göteborg hade förtvivlat svårt att skapa klara målchanser. Det dröjde tills 92:a minuten innan Pontus Wernbloom kunde nicka in reduceringen. Kalmar höll undan och vann med 2-1. Det var lagets första vinst sedan trepoängaren borta mot BK Häcken den 9 augusti. I och med segern lämnade Kalmar jumboplatsen. På söndag väntar Elfsborg på bortaplan för IFK Göteborg medan Kalmar möter Varbergs Bois på hemmaplan nästa måndag.

- Vi åker på ett första mål i första halvlek som gjorde att killarna sänkte sig lite grann, och blev lite passiva, och vågar inte riktigt tro på det vi ska göra, säger Roland Nilsson till Dplay.

Startelvor:

Blåvitt: Anestis - Holm, Bjärsmyr, Calisir, Kalley - Sana, Erlingmark, Johansson, Yusuf - Wernbloom, Kouakou

KFF: Söderberg - Johansson, Stenmark, Aliti, Ring - Jansson, Israelsson, Bergqvist, Romario, Magnusson - Sachpekidis