Blytung förlust för Djurgården - tappade i jakten på förstaplatsen efter Zeidans kanon

Djurgården tappade under lördagen sin serieledning till tvillingrivalen AIK, och när man gästade Sirius under söndagen var målet att återta den.

När domaren sedan blåste igång matchen hände det mycket på en gång.

Christian Kouakou blev i den 25:e minuten friställd, men Djurgårdsmålvakten Jakob Widell Zetterström rusade ut, gjorde sig stor och avvärjde chansen.

Fem minuter senare var det istället Djurgårdens tur att hota. Nicklas Bärkroth skruvade en frispark fint förbi muren och David Mitov Nilsson var tvungen att sträcka ut med sin fulla längd för att rädda - vilket han gjorde och styrde ut till hörna.

Med tio minuter kvar av den första halvleken fick Kouakou ytterligare ett friläge, då han serverades av Yukiya Sugita. Men återigen stod Zetterström för en fin räddning och avvärjde läget.

Med 70 minuter spelat skulle Sirius dock få utdelning. Mustafa Zeidan tilläts utrymme en bit utanför Djurgårdens straffområde, tog några steg framåt och drog till med en vänsterkanon som Zetterström inte kunde hålla utanför nätet. 1-0 Sirius och Zeidans första allsvenska mål var ett faktum.

- Det är en bra träff. Den går exakt där jag vill, faktiskt. Jag hade ett läge någon minut innan och passade istället, men jag vet att jag har ett bra skott så det var bara att testa, säger Zeidan till Discovery+ om målet.

Det blev sedan även matchens enda mål. En blytung förlust för Djurgården som nu tappar i jakten på AIK i den allsvenska toppen. Man kan vidare falla efter Malmö också, i fall de skulle besegra Hammarby senare under söndagen. Sirius, i sin tur, klättrar upp på elfteplats i tabellen.

- Vi är missnöjda så klart, noll poäng är inte vad vi hade hoppats på. Vi visade en intensitet i första halvlek som var lovande, och försvinner helt i andra halvlek. Sedan fortsätter vi att ha svårt att få in bollen. Så länge det står 0-0 kan allting hända, men då får de in lyckoskott som går in i krysset. Det finns det inte mycket att göra med, men vi är så klart missnöjda, säger Djurgårdens Hjalmar Ekdal till Discovery+ efter matchen och fortsätter:

- Vi är inte stressade. Vi vet vad vi har i oss och vad vi har gjort under våren. Vi är inte alls oroliga, det handlar om att hitta tillbaka till det och studsa tillbaka på det.

Desto nöjdare var Sirius Moustafa Zeidan.

- Vi är bra. Vi tycker att vi hittat identitet på ordentligt nu, fått ut ett ordentligt spel men fast vi inte fått resultaten med oss även fast vi varit dominanta. Så det är skönt nu, jag tycker att det är en välförtjänt seger, säger Zeidan till Discovery+.

Nu väntar landslagsuppehåll. Därefter spelar Djurgården Stockholmsderby mot Hammarby, medan Sirius möter tabelljumbon Östersund.

Startelvor:

Sirius: Mitov Nilsson - Björkström, Nwadike, Mathiesen - Shabani, Ortmark, Zeidan, Widgren - Netabay, Kouakou, Sugita.

Djurgården: Zetterström - Radetinac, Une Larsson, Ekdal, Käck - Finndell, Schüller, Eriksson - Chilufya, Banda, Bärkroth.