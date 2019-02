Inför förra året värvade Hammarby in Neto Borges från den brasilianska klubben Clube Atlético Tubarão. Affären blev en succé och Borges såldes tidigare i år till belgiska Genk för omkring 20 miljoner kronor.

Nu ser Hammarby ut att hämta in två ytterligare spelare från klubben. Via sitt Twitter-konto meddelar Tubarão att Bajen hämtar in ytterbacken Jean Carlos De Brito på en permanent övergång och att anfallaren Zé Vitor skriver på ett låneavtal med en köpoption. Tubarão skriver att duon nu ska åka till Hammarbys träningsläger i Turkiet för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.

Att Hammarby varit intresserade av duon är ingen hemlighet. I början av januari skrev Expressen om intresset för De Brito och tidigare i veckan kunde Fotbollskanalen avslöja att Zé Vitor var aktuell för Bajen.

Enligt Expressen ska också Hammarby vara detaljer från att skriva kontrakt med Alexander Kacaniklic.