Burchnall chockad över nyheten: "Enorm besvikelse"

Vid lunchtid under tisdagen kom Svenska Fotbollförbundet ut med nyheten om att Östersunds FK inte beviljas elitlicens för kommande säsong. På sin hemsida skriver licensnämnden att de ”inte uppfyller elitlicenskriteriet ekonomiska förutsättningar för fortsatt drift under hela nästkommande år”.

- Vi delar inte licensnämndens uppfattning. Vi tycker att vi har lagt fram att vi kan hantera ekonomin under hela nästa säsong. Vi vet att vi har ett ansträngt läge och vi vet att det är tufft ekonomiskt just nu. Men vi tycker att vi gett en bra förklaring. Vi kommer att överklaga till nästa instans, överklagandenämnden, och det kommer vi att göra omgående, sa ÖFK:s pressansvarige Niclas Lidström till Fotbollskanalen tidigare under dagen.

För ÖFK:s tränare, Ian Burchnall, var det ett väntat beslut, samtidigt som han blev chockad.

- Självklart har vi väntat på det, men det var fortfarande en chock för mig själv, staben och spelarna. En stor besvikelse. Men som jag har förstått det ska klubben överklaga och sen får vi se vad som händer. Det finns fortfarande hopp där och det är det som vi får hoppas på. Vi vill alla vara i allsvenskan nästa år, säger han till Fotbollskanalen.

Vad var din första reaktion när du möttes av nyheten?

- Enorm besvikelse. Men det har varit det ena efter det andra sedan sommaren. Det har varit mycket turbulenta saker kring klubben, så på ett sätt är vi vana över att få dåliga nyheter, det är så det har varit.

Din egen framtid i klubben, kommer den påverkas av det här beslutet?

- Jag har inte tänkt så mycket på mig själv. Det har varit mycket spekulationer om mig, men inget av det har varit sant. Men för mig handlar inte det här så mycket om mig, utan klubben och spelarna som är där. Jag är ledsen för supportrarna och människorna runt omkring klubben, men förhoppningsvis kan överklagan ge oss lite hopp.

Vad är det som du är mest besviken över?

- Jag som tränare och spelarna kämpar hårt på planen, det är ledsamt när omständigheter utanför planen påverkar. Det är det mest frustrerande.

Vad säger spelarna?

- Alla säger likadant, de är chockade. På planen gjorde vi vårt jobb och det var att stanna kvar i allsvenskan. Vi avslutade på ett bra sätt, det var ändå positivt inför nästa år. Det här var såklart ett hårt slag för oss.

Burchnall, som har kontrakt med ÖFK över två år till, uppgavs så sent som i lördags vara på väg att förhandla med League Two-klubben Carlisle United. Uppgifterna dementerades av klubbens pressansvarige Niclas Lidström – och inte heller Burchnall säger att det finns någon substans i ryktena.

- Nej, nej. Jag har inte pratat med någon och det finns det heller inga intentioner till, jag har bara fokus på mitt jobb här. Jag gillar Östersund och trivs bra här.

Om Östersund inte spelar i allsvenskan nästa år, kommer det här påverka ditt beslut om att fortsätta i klubben?

- Nej, jag är där för att göra ett jobb och det är vad jag gör. Jag är såklart mycket hellre i allsvenskan, men om vi inte är det ska jag jobba hårt för att ta tillbaka klubben till allsvenskan. Det är så det ser ut.

Oavsett vad som händer kommer du alltså träna ÖFK nästa år.

- Det är vad mitt kontrakt säger. Jag har ett kontrakt där i två år till. Jag har inte tänkt något mer om det, eller på mig själv. Just nu tänker jag på klubben, supportrarna. För mig är det viktigt att vad som än händer att vi tar oss tillbaka till allsvenskan så snabbt som möjligt och skapar stabilitet i klubben. Åker vi ner så är det mitt jobb att göra det.