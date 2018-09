Degerlund om knappa speltiden: "Hoppas att chansen kommer"

Hammarbys talangfulle försvarare Marcus Degerlund, 20, blev i sommar utlånad från Stockholmsklubben till IFK Göteborg för att få mer speltid, men är trots det hittills endast noterad för ett inhopp på sex minuter i allsvenskan.

Det fick Hammarbys sportchef Jesper Jansson att uttala sig kritiskt om mittbackens speltid.

- Vi hade en tydlig plan för Marcus och flera andra starka alternativ men så kom IFK Göteborg in i bilden och låg på hårt för en lösning. Mycket där igenom valde vi Blåvitt. Det är oerhört viktigt för oss i Hammarby, som för Marcus själv, att han hamnar i en utvecklande miljö. Som det är nu så är det inte bra, sa Jansson till Fotbolldirekt.se

Nu uttalar sig mittbacken, som är en del av Blåvitts matchtrupp inför mötet med AIK på torsdag, om den knappa speltiden.

- Det har varit lite … Vad ska man säga? Jag tycker det har gått bra och jag har tränat på, så man får väl hoppas att chansen kommer till slut i allsvenskan, säger han till GP.

- Det är ju så när man kommer till ett nytt ställe där det, som här, går lite knackigt för tillfället. Då kanske man inte tar vissa risker, jag får väl ta och jobba på hårt och ta chansen sedan när den kommer, fortsätter han.

IFK Göteborgs möte med AIK börjar klockan 19.00 på torsdag och sänds på C More Fotboll och streamat på C More.