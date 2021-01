Djurgården uppges intresserat av KFF-anfallare: "En storklubb - roligt"

Sedan 2018 har Nils Fröling spelat för Kalmar FF:s A-lag, men frågan är hur länge anfallaren blir kvar i KFF. Efter säsongen har sportchef Jörgen Petersson bekräftat att det finns konkret intresse för Fröling och dessutom har Kalmar fått in allsvenska bud på anfallaren.

En klubb som uppgetts visa intresse för anfallaren är Djurgården.

- Det är en storklubb och annorlunda med storstad. Det är roligt att de är intresserade, det är egentligen det jag kan säga, säger Fröling som betonar att hans fokus just nu ligger på Kalmar FF.

ANNONS

- Som det ser ut nu är jag Kalmar-spelare. Det kommer jag vara tills något ändras. Jag försöker leva i nuet så jag tänker inte så mycket på det runt omkring. Just nu är jag Kalmar-spelare och så kommer det vara tills något annat sägs.

Det konkreta intresse som Jörgen Petersson pratar om, vad vet du om det? Vilka klubbar har visat intresse?

- Det kommer jag inte gå in på, men det är klart att det är smickrande att andra klubbar är intresserade av en. Det innebär att man gjort något bra och det är roligt.

Precis som Kalmar FF hade Nils Fröling en tung säsong i allsvenskan i fjol. Skador satte stopp för stora delar av 20-åringens säsong och totalt blev det bara tio matcher i allsvenskan. På dessa gjorde Fröling två mål.

Nästa säsong tror 20-åringen att både han och Kalmar, som räddade allsvenskt kontrakt via kval, kommer ta revansch.

- Jag tror att vi kommer vara otroligt bra i år. Vi kommer vara vassa framåt och riktigt bra bakåt, som vi egentligen var förra året också. Det kommer vi hålla i och sedan kommer vi ha ett jäkligt bra anfallsspel. Det känns väldigt positivt inför säsongen, även om det är tidigt. Men det känns bra, det gör det, säger Fröling.

ANNONS

Efter säsongen har Kalmar också fått in en ny tränare – Henrik Rydström. Ett välkommet tillskott menar Fröling.

- Jag gillar ledarstabens filosofie och hur de vill spela fotboll. Om alla tror på det kommer det gå jäkligt bra. Som det sett ut de senaste veckorna så tror alla på det och vi har redan börjat utveckla mycket i hur vi vill spela, säger han.

Vad har Henrik Rydström kommit in med för energi?

- Han har varit bestämd och vet vad han vill göra. Det smittar av sig och vi får bättre självförtroende och vet vad vi ska göra.

Har det varit ett problem på ledarsidan med bestämdheten?

- Nej, det är inte så stor skillnad när det kommer till att vara bestämd. Nanne visste exakt vad han ville göra, men det blev tufft med skador förra säsongen vilket tvingade Nanne att göra förändringar mitt under säsongen och ibland mitt under matcherna. Jag såg det mest vid sidan av, men det såg ut lite som att man inte visste vad man skulle göra. Det är naturligt att det blir så, och jag tycker att vi löste det bra. Sista sex, sju matcherna var vi otroligt bestämda och kom in med en jäkla mentalitet inför matcherna. Vi gick all in och det lönade sig till slut.

ANNONS

Vad kommer skilja Kalmar 2021 kontra 2020?

- Det är en annan tränare, en annan filosofie och ett annat spelsätt. Henke kommer in med en plan direkt och vill få ut det så snabbt som möjligt så att vi kan fila på det ända fram till första matchen spelas. Då ska det vara perfekt.

Hur passar din spelstil in i Henrik Rydströms spelfilosofi?

- Bra tycker jag. Det är mycket offensivt spel och att vi får komma rättvända på offensiv planhalva. Det är kul.