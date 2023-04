Djurgårdens bakslag - Schuller missar mötet med IFK Göteborg

Djurgårdens IF föll med 2-0 mot Halmstads BK på Örjans vall under söndagseftermiddagen. Gabriel Wallentin nickade in 1-0 på en hörna i den första halvleken och mitt i Djurgårdens forcering för en kvittering i den andra halvleken stack Halmstad upp, etablerade anfall och avslutade det genom att Erik Ahlstrand curlade in slutresultatet.

Men det var inte det enda bakslaget för blåränderna. I matchens 90:e minuten drog mittfältsankaret Rasmus Schüller på sig ett gult kort, vilket var hans tredje för säsongen. Det innebär att han således är avstängd i nästa match, då IFK Göteborg kommer på besök till Tele2 Arena.

Djurgården placerar sig på åttonde plats med fyra poäng efter de inledande tre allsvenska omgångarna.