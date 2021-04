Djurgårdens IF 2021: "Krävs tålamod med Asoro - lär inte bli leverans direkt"

Placering 2020: Fyra i allsvenskan.

Nyförvärv: Hjalmar Ekdal (b, Hammarby), Axel Wallenborg (b, Brommapojkarna), Leo Cornic (b, Grorud), Isak Hien (b, Vasalund), Hampus Finndell (mf, Dalkurd, åter efter lån), Rasmus Schüller (mf, HJK), Elias Andersson (mf, Sirius), Albion Ademi (fw, Mariehamn), Joel Asoro (fw, Swansea City), Aleksandr Vasiutin (mv, Zenit, lån), Peter McGregor (fw, Duhaney Park FC, lån), Jesper Löfgren (b, Brann).

ANNONS

Förluster: Per Kristian Bråtveit (mv, Groningen, lån), Kevin Walker (mf, Örebro), Jonathan Ring (mf, Kalmar FF), Fredrik Ulvestad (mf, Qingdao Huanghai), Alexander Abrahamsson (b, Akropolis), Erland Tangvik (mv, Ranheim), Jesper Karlström (mf, Lech Poznan), Jonathan Augustinsson (b, Rosenborg), Oscar Pettersson (fw, Akropolis), Johan Andersson (b, Gais), Adam Bergmark Wiberg (fw, Falkenberg, lån), Dzenis Kozica (fw, Trelleborg).

FÖRSÄSONGEN

Djurgården har i år imponerat stort under försäsongen. I cupgruppspelet radade Stockholmslaget upp segrar mot Brage (1-0), Umeå (7-0) och Kalmar (4-1) innan det blev seger mot Östersund (3-0) i kvartsfinalen och förlust mot Hammarby (1-0) i semifinalen. Djurgården var klart bättre än Bajen i söndags och föll på att laget inte var kliniskt framför mål. Djurgården går nu in i allsvenskan som ett av försäsongens formstarkaste lag.



ANNONS

ANNONS

ANNONS

Djurgården har i år genomfört en stor ombyggnation i spelartruppen, vilket gör det svårt att spå vilka spelare som kommer att vara bärande 2021. Tre spelare som dock lär sticka ut är Magnus Eriksson, Rasmus Schüller och Jacob Une Larsson. Eriksson och Schüller kommer att bli väldigt viktiga för att täcka upp för förlusterna i Fredrik Ulvestad och Jesper Karlström, som var tongivande under guldåret 2019. De behöver därmed hitta rätt i år för att Djurgården ska bibehålla ett starkt centralt mittfält. Samtidigt kommer även Une Larsson att vara en nyckelspelare i lagets backlinje. Tidigare har Djurgården haft stjärnspelare som Marcus Danielson och Erik Berg, som har haft och har skadeproblem, men nu är det endast Une Larsson bland mittbackarna i laget som har gott om rutin från spel i en allsvensk storklubb. Han kommer att bli väldigt viktig för att hålla ihop defensiven.Är det fel att sätta Edward Chilufya, 21, på den här punkten? Kanske, kanske inte. Chilufya gjorde allsvensk debut redan 2018, men har sedan dess inte fått det att lyfta med anledning av skadebekymmer och en familjetragedi under 2019. Under försäsongen i år har han sett extremt vass ut och dessutom producerat poäng på löpande band med sex mål på fem cupmatcher. 21-åringen får i år sitt stora genombrott, som i sommar eller nästa vinter leder till en flytt utomlands och miljoner kronor in på kontot för Stockholmslaget.Vad kan man egentligen förvänta sig av Joel Asoro 2021? 21-åringen kommer med fina meriter från spel i Premier League, Championship och Eredivisie, men har endast gjort fyra mål och två assist på 24 matcher utomlands sedan säsongsstarten 2019. Sedan sommaren 2020 har han gjort en match i England och två inhopp i svenska cupen. Asoro har berättat att han inte mått bra de senaste två åren med anledning av familjeproblem, men att han nu mår bättre. För andra svenska spelare som lämnat utlandet för allsvenskan har det tagit tid, och frågan är hur lång tid det tar för Asoro? Anfallaren har inte startat matcher på länge, men har samtidigt mycket i sig. Djurgården har gjort en profilvärvning i Asoro, men det kan mycket väl vara så att man först får nytta av det efter EM-uppehållet.Erik Bergs, 32, karriär kan vara över. Den tidigare landslagsbacken har under en längre tid haft knäproblem och har endast gjort 43 allsvenska matcher med Djurgården sedan flytten till klubben sommaren 2018. Det är sorgligt att det har blivit så här med tanke på all kvalitet som 32-åringen har i sin kropp, men det verkar som att det nu är över, även om både han själv och klubben vill ge det en sista chans. Förhoppningsvis kommer Berg tillbaka, men Bosse Andersson har oavsett garderat sig genom värvningarna av Jesper Löfgren, Hjalmar Ekdal och Isak Hien. Tre mittbackar in på ett transferfönster.