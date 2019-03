Djurgårdens mittbackskamp – Berg eller Augustinsson: ”Inte optimalt att starta med Erik, men inte omöjligt"

Efter att ha fått kaptensbindeln och många hyllningar av sina tränare så får Marcus Danielson ses som given i Djurgårdens allsvenska premiär. Men frågan är vem som tar den andra mittbacksplatsen? Jacob Une Larsson skadade sig mot Häcken och blir borta i ett par veckor. Så det står mellan Erik Berg och Jonathan Augustinsson.

Under nästan hela försäsongen har Berg tränat rehab för att komma tillbaka från en knäskada. Nu är han tillbaka och har under veckan tränat för fullt med laget.

Augustinsson är egentligen ytterback, men ersatte Une Larsson som mittback mot Häcken och startade sedan där i genrepet mot AFC.

- Nu är Erik tillbaka och har tränat för fullt, så man vet inte riktigt vem som startar. Men jag har tränat på den positionen i veckan. Det är ingen position jag är van vid men det är bara att göra det bästa av situationen. Nu har jag i alla fall fått två veckor som jag har tränat på det. Det gäller att ställa upp för laget och göra det bästa, säger Augustinsson till Fotbollskanalen.

Vad blir annorlunda?

- Jag tycker att det är allt. Du har mer boll när du är rättvänd. Du har ingen linje att förhålla dig till. Sedan är det inläggssituationer, var man ska positionera sig. Sedan hålla upp linjen, när man ska följa med forward i djupet eller när man ska stanna. Men jag lyssnar mycket på "Mackan" (Marcus Danielson) och han får styra.

Du kom in på den positionen mot Häcken och startade sedan mot AFC – hur har det gått?

- Det har funkat okej. Mot Häcken hade jag ju inte tränat på det, men kom in och gjorde det ganska bra. Mot AFC gjorde jag det okej, tycker jag kunde gjort lite bättre uppspel. Men allt som allt så har det varit okej, men det kan bli mycket bättre.

Tränaren Thomas Lagerlöf tycker dels att Erik Berg ser bättre och bättre ut men sätter ett frågetecken för om det verkligen är den bästa idén att redan starta med mittbacken, dels att Jonathan Augustinsson ger laget en extra krydda med sin vänsterfot.

- Vi har ju inte sett ”Jonis” (Augustinsson) jättemycket i träning här eftersom han gick sönder på landslagets januariläger. Men av det vi har sett innan så tycker vi att han har bra egenskaper för att spela mittback. Spelskicklig, vänsterfotad och extremt snabb. Sådana mittbackar växer inte på träd. Så det har vi tänkt på innan, att han egentligen borde kunna vara en väldigt bra mittback. Men i första hand är han ytterback, men när Une gick sönder så var det självklart att det var han som skulle gå in och fylla den luckan. Sedan är det ju lite ovant när man inte har spelat där så mycket, men jag tycker att han har gjort det bra i de här två matcherna han har spelat, säger Lagerlöf till Fotbollskanalen.

Hur viktigt är det att ha en vänsterfot som mittback?

- Vi gillar ju det. Vi tycker att det är ganska konstigt att det är så många lag ute i Europa som spelar med felfotade mittbackar. Sedan beror det lite på spelskicklighet, som när vi har haft Mackan till vänster, eller Erik som trivs att spela till vänster, som är otroligt spelskickliga. Då blir man inte riktigt lika lättläst. Det är klart att det funkar, men vi tycker att det är en plusfaktor att ha en vänsterfotad mittback.

Är det för tidigt för Erik att starta?

- Jag ska väl inte uttala mig om det, han själv vill säkert starta. Men du vet ju hur det är det här med fotboll… knät är det inga problem med, men det är mer det att han har tränat jättebra på sidan av, men det finns ju alltid en riskfaktor när du inte har tillräckligt stor mängd fotbollsspelande och något annat går sönder. Vi är inte oroliga för knät, men det finns ju risk att han drar en baksida, ljumske eller något annat i stället. För tidigt? Det beror alldeles på alternativen. Han kan definitivt vara med och delta, så mycket har vi sett då han har blivit bättre och bättre för varje dag i träning och ser redan ganska vältajmad ut med tanke på den korta tiden i träning. Han ser bra ut. Optimalt är det väl för tidigt. Det är inte optimalt, men det är inte omöjligt.

Djurgårdens möte med Sundsvall börjar klockan 19.00 på måndag och sänds på C More Live 2 och streamat på C More.