Domarkommittén avslår Strömbergssons överklagande: "Inte möjligt att tilldela honom domaruppdrag"

Svenska Fotbollförbundet meddelade tidigare i juli att allsvenske domaren Martin Strömbergsson stängs av under hela 2020. Detta efter Östersunds FK:s målvakt Aly Keitas vittnesmål, i klubbens egen podcast, om att Strömbergsson i fjol sa "sluta prata, gå tillbaka till ditt mål så de kan kasta bananer på dig" till Keita under en match.

I utredningen från förbundet gick det att läsa:



"Martin Strömbergsson har under den allsvenska matchen Gif Sundsvall-Östersund den 10 augusti 2019 fällt ett olämpligt uttalande till Östersunds målvakt Aly Keita, som uppfattat uttalandet som rasistiskt. Även om det mesta talar för att detta inte varit Martin Strömbergssons avsikt så borde han förstått att det kunnat uppfattats på detta sätt och uttalandet har därför varit klandervärt".

Strömbergsson har under hela processen hävdat att det råder delade meningar kring vad som egentligen sades, då han i sin tur menar att han sa: "Hoppa in i buren så ska jag ge dig en banan". Vidare har Strömbergsson sagt att det inte fanns någon rasistisk tanke med uttalandet, men att han gjorde ett misstag.

Aftonbladet rapporterade nyligen att Strömbergsson överklagade avstängningen till Domarkommittén och nyligen kunde Fotbollskanalen berätta att flera instanser ställer sig bakom Strömbergssons överklagan.

Nu har DK följt upp överklagan och kommit fram till att Strömbergssons begäran, om omprövning av beslutet, avslås.

- DK har under helgen behandlat Martin Strömbergssons skrivelse och inte funnit tillräckliga skäl att ompröva kommitténs beslut. Efter en prövning av Martin Strömbergssons lämplighet att fungera som domare under pågående spelår står DK fast vid sin bedömning att det uttalande Strömbergsson riktade mot Östersunds målvakt Aly Keita är mycket allvarligt och inte förenligt med de krav på uppträdande som gäller för en domare på toppnivå. Med anledning av detta är det inte möjligt att tilldela honom domaruppdrag i förbundsserierna under återstoden av 2020, säger Domarkommitténs ordförande Peter Ekström i en kommentar på förbundets hemsida.

Strömbergsson får därmed inte döma några fler matcher under 2020.