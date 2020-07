SvFF vill inte säga vad utredningen visade att Strömbergsson sa till Keita: "Men det är väldigt allvarligt"

Under fredagen offentliggjorde Svenska Fotbollförbundet att allsvenske domaren Martin Strömbergsson stängs av under hela 2020. Det efter Östersunds FK:s målvakt Aly Keitas vittnesmål i klubbens egen podcast om att Strömbergsson i fjol sa: ”Sluta prata, gå tillbaka till ditt mål så de kan kasta bananer på dig” till Keita under en match. Efter att podcasten släpptes startade SvFF en utredning och under tiden som den pågick fick Strömbergsson inte döma några matcher.

Nu är alltså utredningen klar och på sin hemsida skriver förbundet att "SvFF:s utredning bekräftar de uppgifter som framkommit om domaren Martin Strömbergssons uttalande mot Östersunds målvakt Aly Keita".

Det råder dock delade meningar om exakt vad domaren sa till Keita. Målvakten hävdar att domaren sa: ”Sluta prata, gå tillbaka till ditt mål så de kan kasta bananer på dig”, medan Strömbergsson menar att han använde en "gammal Gävleborgsfloskel" och sa: "hoppa in i buren så ska jag ge dig en banan".

I en intervju med Fotbollskanalen under torsdagen berättade Keita att han känner en besvikelse över Strömbergssons beskrivning av händelsen.

- Han sa att det var någon floskel, något de säger och att han sa till mig att gå tillbaka till målet så att han kunde ”ge mig en banan”. Men jag tror kanske att han försöker rädda sig själv. Han får stå för det, men jag var där och jag vet vad som sades, det var en annan spelare där också som hörde. Men det är inget jag går och tänker på nu. Jag tycker bara han hade kunnat säga hela sanningen i stället för att säga att det var någon floskel, sa Keita då.

SvFF kommer, enligt generalsekreteraren Håkan Sjöstrand, ge Strömbergsson en erinran och dessutom arbetsbefria honom "tillsvidare".

- Först och främst har vi gjort en grundlig utredning och pratat med berörda personer i ärendet. Utredningen i sig visar att det har sagts saker och inträffat något mycket allvarligt som står i strid med Fotbollförbundets värderingar. Oavsett vilka avsikter Strömbergsson har haft, säger Sjöstrand till Fotbollskanalen.

Det har varit olika versioner där Keita hävdar att Strömbergsson ska ha sagt en sak och Strömbergsson själv hävdar att han sagt något annat. Hur har ni klarlagt vad som egentligen har sagts? Eller spelar det ingen roll?

- Jo, det är klart att det spelar roll. Det är därför utredningen har genomförts, för att klargöra vad som har sagts.

Vad kom ni fram till?

- Att uttalandet som gjorts är väldigt allvarligt, och kan uppfattas som väldigt kränkande. Det är bekräftat.

Exakt vad utredningen kommit fram till att Strömbergsson har sagt vill inte Sjöstrand kommentera.

- Men även om det inte har funnits rasistiska avsikter har det ändå sagts något som är väldigt olämpligt och allvarligt.

Sjöstrand vill inte dela med sig av utredningen när Fotbollskanalen frågar om att få ta del av materialet.

- Av respekt för de inblandade parterna hanterar vi det här ärendet mellan de som är berörda.

Hur ser chanserna ut för honom att döma efter 2020?

- Det är en fråga som helt och hållet hanteras av domarkommittén. Förbundsstyrelsen delegerar tillsättningen av domare till domarkommittén, det är inte en fråga för oss som tjänstemän på Svenska fotbollförbundet.

Fotbollskanalen har sökt Martin Strömbergsson utan framgång.