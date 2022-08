Drömstart för Goitom - stor dramatik när AIK besegrade Norrköping

Efter att Bartosz Grzelak fått sparken så gjorde Henok Goitim sin första match som AIK-tränare när laget mötte IFK Norrköping på bortaplan. Och man kan lugnt säga att han fick en bra start på jobbet.

Redan efter 13 minuter gjorde AIK 1-0. Joe Mendes jobbade fram en hörna. Vincent Thill slog den perfekt till Yasin Ayari som tog sig framför en passiv Arnor Sigurdsson och nickade in 1-0.



IFK Norrköping hade ett fint läge efter 25 minuter. Sigurdsson tog sig in i straffområdet och var nära att hitta Laorent Shabani i ett farligt läge, men AIK täckte undan.



Efter 32 minuter var det dags för 2-0. Bilal Hussein fick ohotad trä in bollen mellan Jacob Ortmark och Arnor Sigurdsson till Ayari som vände upp och blev rättvänd. En snabb boll till en felvänd Nabil Bahoui som skarvade på ett tillslag till Nicolas Stefanelli som behärskat placerade in bollen i mål.



En kalldusch för IFK Norrköping. Men som inte det var nog. Bara sex minuter senare var det dags igen.Joe Mendes tog sig fram längs högerkanten och hittade Bahoui som testade ett skott, och så var det 3-0.Efter 41 minuter fick Vincent Thill rött kort efter att ha sänkt Norrköpings Arnor Sigurdsson med en skallning i magtrakten.3-0 stod det i halvtid.Efter 54 minuter var det inte långt borta att hemmalaget gjorde sitt första mål. Arnor Traustason klippte till strax utanför straffområdet, och bollen tog på Sotirios Papagiannopoulos och styrdes strax utanför ena stolpen.Fyra minuter senare var det nära igen. Jonathan Levi fick bollen till höger i straffområdet och klippte till, men bollen smet utanför bortre stolpen.Hemmalaget fortsatte att ha boll och efter 70 minuter slog Dino Salihovic in bollen i straffområdet till Levi som försökte på volley, men utanför.Minuten efter var det Andri Gudjohnsens tur att försöka. Anfallaren tog emot felvänd och vände upp precis utanför straffområdet, men avslutet var för svagt och gick utanför.I anfallet efter kom Norrköpings bästa chans. Arnor Sigurdsson visade upp sin fina fot och smekte bollen över AIK:s försvar till Linus Wahlqvist som på volley drog upp bollen i ribban.Skam den som ger sig. I matchens 90:e minut kom äntligen målet för IFK Norrköping. Sigurdsson satte 3-1. Och fyra minuter senare kom också 3-2. Sigurdsson slog bollen till Maic Sema som tryckte in bollen i mål. 3-2.

Hemmalaget tryckte på för en kvittering och fick en hörna i den 98:e minuten. Alla spelare in i straffområdet. Men AIK vann bollen och kontrade Mikael Lustig frispelade Erick Otieno som fick öppet mål och gjorde 4-2.

Det blev slutresultatet. AIK är nu tre poäng efter Djurgården som leder en haltande tabell.

När AIK sprang ut för att fira med sina tillresta supportrar efter slutsignal var Henok Goitom tagen av stunden och såg ut att vara i tårar.

Efter matchen förklarade Goitom känslorna som sköljde över honom efter slutsignal.

- Jag brukar inte ha känslor utan brukar kontrollera mig. Sedan när uppdraget är slutfört så kom det. När klacken skrek mitt namn så var det svårt att hålla tillbaka tårarna, säger han till Fotbollskanalen efter matchen.

Startelvor:

IFK Norrköping: Jansson - Wahlqvist, Nielsen, Eriksson, Eid - Traustason, Ortmark, Sigurdsson - Levi, Nyman, Shabani.

AIK: Nordfeldt - Mendes, Lustig, Papagiannopoulos, Otieno - Ayari, Hussein - Thill, Stefanelli, Fatah - Bahoui.