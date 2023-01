Durmaz nätade i AIK-debuten - jublar över storebroderns påskrift: "Jag tjatade"

I fjol var han poängkung i Vasalund i ettan. Nu är Elias Durmaz, 22, klar för AIK och under lördagen gjorde han mål i sin svartgula debut. Mot Sollentuna (2-1-seger) hoppade Durmaz in i paus och satte det avgörande 2-0-målet en bit in i andra halvlek.

- Fantastiskt. Riktigt kul. Vi gjorde en bra laginsats och det är kul att vara igång, säger han.

Vad ger det att göra mål så här tidigt in?

- Det ger mig självförtroende. Riktigt kul. Men jag lägger inte så stor vikt vid det. Det handlar mer om att komma in i hur "Brännan" vill spela. Det är bara en bonus att jag får göra mål.

I nye tränaren Andreas Brännströms system får Durmaz en offensiv central roll på mittfältet.

- Jag trivs väldigt bra där.

Just Brännström har han bra koll på. Deras vägar har korsats under en kort period i Hammarby.

- Och jag har följt honom sedan han lämnade Hammarby. Jag vet vad han är ute efter och hur han vill spela. Det är en bra fotboll som passar mig.

- Det är en offensiv fotboll. Vi vill vara väldigt framåtlutade. Vi fokuserar mycket på presspelet så att vi kan vara så framåtlutade som möjligt. Jag gillar spelidén.

Vad har du för krav eller förväntningar på ditt eget år?

- Jag ska försöka få spela så mycket som möjligt. Jag vill visa alla vad jag går för. Jag ska spela mitt spel. Man ska inte glömma att man spelar fotboll för att det är kul. Sen är det bara att göra jobbet, det spelar inte så stor roll om det handlar om division 1 eller allsvenskan. Jag kör bara på.

Nyligen skrev Durmaz storebror, den tidigare landslagsstjärnan Jimmy Durmaz, också på för AIK.

- Jag är fantastiskt glad över det. Det är skönt att han är hemma, säger Elias.

Han medger att han kände en viss oro över att det inte skulle bli AIK för familjemedlemmen.

- Det är klart. Han hade många alternativ men jag lyckades få hem honom. Det är kul. Jag längtar till att jag får sätta igång med honom. Det kommer bli bra.

Elias beskriver att han inte hade så stor del i broderns övergång.

- Jag tjatade ju på honom men det var mer på skämt. Sen tog vi ett allvarligt snack (skratt). Nejdå, i slutändan var det ju han som valde. Han valde inte AIK bara för att jag är här, han valde AIK för att AIK är AIK. Han ville komma hit. Det har ingenting med mig att göra.

Men hur mycket har ni snackat om det här genom livet?

- Mycket. Det är en dröm som går i uppfyllelse. Äntligen.

- Familjen är riktigt glad. Farsan och morsan är väldigt stolta. Det här kommer bli extremt kul.