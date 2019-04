Eddahri i omgångens lag efter kanonmålet - Karol Mets uttagen efter debuten

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Förra året presenterade Fotbollskanalen omgångens lag i allsvenskan efter varje omgången, baserat på den avancerade datan från Playmaker.aik. Så även i år. Inför den andra omgången i allsvenskan, som drar igång under lördagen, ska den första summeras med omgångens lag - och där dominererar Sundsvall, Helsingborg och AIK.

Lagen har alla med två spelare var i elvan. AIK:s Karol Mets (som debuterade mot ÖFK) och Oscar Linnér tar plats liksom Rasmus Jönsson och Mohammed Abubakari i HIF. Efter kanonmålet mot Djurgården belönas Sundsvalls Omar Eddahri med en plats även kollegan David Batanero är uttagen.

Målvakt:

Oscar Linnér, AIK (1).

Backar:

Frederik Holst (1), Elfsborg, Robert Åhman Persson, Sirius (1), Karol Mets, AIK (1), Thomas Isherwood, Östersund (1).

Mittfält:

David Batanero, Sundsvall (1), Mohammed Abubakari, Helsingborg (1), Kadir Hodzic, AFC Eskiltuna (1).

Forwards:

Omar Eddahri, Sundsvall (1), Jordan Larsson, IFK Norrköping (1), Rasmus Jönsson, Helsingborg (1).