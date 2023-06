Edvardsen: "Drömt om det här sedan jag var liten"

Victor Edvardsen, 27, lämnade under tisdagen Djurgårdens IF för ett treårskontrakt med nederländska Go Ahead Eagles, som i år slutade på elfte plats i Eredivisie.

Enligt Aftonbladet landade övergångssumman på runt tio miljoner kronor - och nu berättar Edvardsen om sina känslor kring att övergången är klar.

- Det känns såklart väldigt bra och det är riktigt härligt att det är klart, men det är också tråkigt att lämna Djurgården och Stockholm. Samtidigt är det en dröm att få komma ut, säger forwarden till Fotbollskanalen.

Hur mycket har du längtat efter en sådan här chans?

- Jag har någonstans drömt om det här sedan jag var liten, men jag har inte tänkt så mycket på det de sista två åren. Jag har tagit det steg för steg och när det nu blivit mer och mer aktuellt har jag fått ta det då, säger han.

Edvardsen berättar att han helst ville ha en sportslig utmaning, som i Go Ahead Eagles, gentemot att möjligen tjäna mer pengar i Asien.

- Vi satt på semestern för två veckor sedan i Grekland - min agent, min flickvän och min familj - och pratade kring vad som var bäst. Jag har älskat att spela fotboll sedan jag var en liten grabb och jag har haft som mål att försöka ta mig så långt som möjligt fotbollsmässigt. Jag är 27 år, så jag har förhoppningsvis några år kvar, där jag kan spela på en bra nivå, och därav valde jag att ta den här chansen i stället för att casha in.

Edvardsen menar samtidigt att det var ett helhetspaket som lockade med Go Ahead Eagles, och strikern ser fram emot att testa på sina vingar i Eredivisie.

- Det var helheten, att det är ett treårsavtal och att de valt att köpa loss mig. Det säger mycket om att de tror på mig. Jag har även haft bra snack med alla i klubben och tränarna kring hur de ser på mig. Det var framför allt där det klickade, säger han och fortsätter:

- Det ska bli fantastiskt kul. Nu har jag skrivit på för tre år och det blir fantastiskt att flytta till ett nytt land, och en härlig utmaning med häftiga matcher, samtidigt som det är en häftig klubb som jag kommer till.

Edvardsen stod under sin första säsong i Djurgården för nio mål och nio assist på 28 matcher i allsvenskan, och blev i år noterad för två mål på elva matcher i serien.

27-åringen tror att han kan få fart på målskyttet igen i Nederländerna.

- Man kan förhoppningsvis få ytor att jobba i, så jag tror att det kan passa mig perfekt att använda min fart och mina kvaliteter som spelare gentemot i allsvenskan, där vi oftast varit dominanta och det varit mycket trängre. Jag hoppas och tror att den här utmaningen passar mig som handen i handsken.

Evardsen har gjort sig känd som en frispråkig herre i allsvenskan, och på frågan om han tror på liknande avtryck i Eredivisie är svaret:

- Det får man se. Jag ska komma dit och göra ett fantastiskt jobb som spelare. Jag ska visa att jag är professionell, göra ett bra jobb som spelare och utvecklas hela tiden. Sedan ska man inte glömma att storlagen i den här ligan är otroligt bra med sjuka spelare, så det blir kul att utmana sig själv mot dem.

Edvardsen tar samtidigt med sig många fina minnen från Djurgården, och främst äventyret i Europa, då Stockholmsklubben gick till åttondelsfinal i Europa Conference League.

- Det är särskilt resan som vi gjorde tillsammans med hela klubben och supportrarna i Europa. Samtidigt spelade vi dubbelt i allsvenskan och var med hela vägen i toppstriden. Jag hade som mål att vinna allsvenskan och ta någon titel med Djurgården, men om man slår ut det som helhet var det fantastiskt att få uppleva Europa-äventyret.

Skulle du kunna tänka dig att återvända till Djurgården i framtiden?

- Ja, det får vi se då. Jag stänger absolut inte dörren och Bosse (Andersson, sportchef) vet var han har mig. Jag har även blivit väl omhändertagen i klubben och i Stockholm, både av alla supportrar och även från Bosse och "Henke" (Henrik Berggren, vd), samt av andra viktiga personer i föreningen, som Lena (Gustafsson Wiberg, SLO) och "Granen" (Daniel Granqvist, lagledare). Det är klart att jag kommer sakna dam, och den dagen jag flyttar hem hoppas jag att man kanske kan hitta en lösning.