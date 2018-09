Efter uppgifter om mobbning och rasism - nu bryter Luis Pimenta tystnaden

Det var i en artikel i Aftonbladet som ett flertal spelare, anonymt, anklagade sin tränare Luis Pimenta för att använda arbetsmetoder bestående av rasism, pennalism och sexism. Bland annat ska tränaren, enligt en spelare, satt upp en "hierarki-lista" där spelarnas status i laget rangordnades.

- Han satte upp den där listan på väggen, framför alla, så att alla skulle se var de befann sig i hierarkin. Hur känner du dig som spelare när du ligger sist på rankingen? Ta en spelare som Petar Petrovic. Han var värvad som en anfallsstjärna, men när han blev skadad så hamnade han längst ner i hierarkin. Förstår du den känslan? sa en källa till tidningen.

Därefter har BP inlett en utredning och Pimenta har tagit en time out. Pimenta själv har dock inte uttalat sig - förrän nu. I en intervju med norska VG säger han att han inte känner igen sig i den beskrivning som givits.

- Nej, jag känner inte igen mig och jag är säker på att mina egna spelare kommer att neka till sådana beskrivningar av mig, säger han till VG.

Pimenta ska även ha beksrivit spelarna och dess insatser genom att använda uttryck som "pussy" och "balls". Pimenta förklarar att tanken aldrig var att förmedla den sexistiska innebörden av orden.

- Jag inser att det direkt översatt från engelska till svenska har en helt annan innebörd, och en sexuell koppling. Men i Sverige och i utlandet användes sådana beskrivningar med en helt annan andemening än sexuell diskriminering.

Pimenta förnekar också all användning av rasistiska termer.

- Jag har aldrig använt nedlåtande kommentarer om ras, nationalitet eller ursprung. Jag har i flera år jobbat med social integrering, bland annat i Manchester Uniteds fotbollsskola i Lissabon och fotbollsskolan Bhaichung Bhutia i New Delhi.

Bajram Ajeti, som tidigare under säsongen lämnade BP efter en tvist med just Pimenta, hävdade i en intervju med Fotbollskanalen, i samband med Aftonbladets publicering, att alla uppgifter om mobbning, rasism och liknande, stämde.

- Om jag ska vara helt ärlig, så är det här en av de bästa dagarna i år. Jag har kanske ett rykte om mig att jag är sådär och sådär, men alla i klubben vet att det inte var mitt fel, inte mitt problem. Det var han (Luis Pimenta) som ville ha det så. Nu ser alla vad sanningen är. En del kanske tänker att Aftonbladet överreagerar, men med handen på hjärtat, så är allt sanning. Alla spelarna säger samma sak, förklarade Ajeti då.

Daniel Majstorivic sa så här, i en intervju med C More efter mötet med Malmö FF senast.

- Det är som vi sagt och som jag säger nu, att vi inte vill kommentera de uppgifterna just nu. Nu lägger vi ner ett jobb som vi behöver göra grundligt för att få in all information och till vi har all information på bordet, så kommer Luis ha en time out.