Elyounoussi vill bli ledarfigur i AIK: "Jag kommer inte gömma mig bakom andra"

Inför söndagens derby mot Djurgården i omgång tre av allsvenskan är AIK:s forward Tarik Elyounoussi laddad. Han säger sig vara hoppfull och se fram emot att ta emot Dif, som de svartgula föll mot med 2-0 just på Friends Arena i cupsemifinalen nyligen.

- Jag hoppas att vi lärt oss av den matchen. Vi var ganska långt nere efter den förlusten. Men det har hänt mycket efter det. Vi har spelat oss samman mer, känner varandra ännu bättre och har gjort bra prestationer mot Dalkurd och Malmö. Det gäller att bygga på det, säger den 30-årige norrmannen.

Ditt intryck av Djurgården från den matchen?

- Det är ett fysiskt lag. De är bra på fasta situationer och spelar ganska enkelt. De slog många långa bollar. Men ett derby är ett derby och alla matcher lever sitt eget liv.

Hur är din form?

- Jag fick spela 90 minuter mot Malmö senast och jag behövde det. Det var lite tungt i starten men det var viktigt att få 90 minuter. Sen har jag haft en fin träningsvecka och kroppen känns bra. Då kommer prestationerna också. Så jag hoppas och tror att jag kan leverera en bra match mot Djurgården.

Elyounoussi kom till AIK från grekiska Olympiakos i slutet av januari och efter drygt tre månader i sin nya klubb är han nu tydlig med vad för sorts roll han vill ta i laget.

- Jag är bland de äldsta, även om det inte ser ut så, säger en leende Elyounoussi och fortsätter:

- Jag har erfarenhet, jag har spelat liknande derbyn tidigare och vet vad som krävs. Jag vill gärna ha en roll där jag kan hjälpa andra som kanske inte spelat så länge, som inte varit med så länge. Det handlar om sättet att vara på och inte minst kroppspråk är viktigt. Jag vill gå ut och vara en av de spelarna som leder laget, jag vill gå ner och göra en tackling och få med mig andra i den känslan. Det är det jag försöker göra, jag försöker ta min del av ansvaret.

Och det är ett ansvar och ett förtroende som du får av Rikard (Norling, AIK:s huvudtränare)? Vill han att du ska vara den spelaren?

- Ja, absolut. Det kommer vara så oavsett eftersom jag varit med så länge. Jag kommer inte tänka på mig själv och gömma mig bakom andra. Jag kom hit för att vinna och då måste jag kliva fram och visa vägen. Vi har många bra spelare men inte så många som har den erfarenheten som jag har. Det är viktigt för mig att använda den också. Jag trivs med att få den uppgiften.

Hur skulle du sammanfatta din första tid i AIK och svensk fotboll annars?

- Det har varit väldigt kul och jag har blivit överraskad över hur väldigt bra det är i allsvenskan kontra den norska ligan. Det är många spelande lag, det tycker jag är kul. Den taktiska biten har gått framåt och inte minst är det kul med publiken. Jag är positivt överraskad, säger Elyounoussi.

AIK-Djurgården spelas under söndagen. Matchen sänds i C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart klockan 14.30.