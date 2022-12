Experten om Hammarbys spelartapp: "Kommer att kosta"

Hammarby kommer från en stark allsvensk säsong där man till slut hamnade på en tredjeplats, men därefter har man tappat flera spelare i bland annat Mohanad Jeahze och Darijan Bojanic.

Nu ser Bajen också ut att ta farväl av Gustav Ludwigson, som rapporteras vara på väg att säljas till sydkoreanska Ulsan Hyundai. Sportchefen Jesper Jansson bekräftar även för Fotbollskanalen att spelaren mest troligt försvinner.

Vad betyder det att bli av med alla dessa namn?

- De har redan tappat Jeahze och Bojanic, som både gjort poäng och varit starkt bidragande till att Hammarby gjort en bra säsong. Tappar de nu Ludwigson också, som har gjort många poäng och som är en spelare som alla skulle vilja ha i sitt lag - han är bra både offensivt och defensivt. Så det är klart att det inte skulle vara bra för dem - absolut inte, säger Viktor Elm, allsvensk expert på Fotbollskanalen och fortsätter:

- Då krävs det en hel del för att hitta en ersättare.

Vad skulle man behöva få in för att kompensera för de här tappen?

- De skulle behöva få in en spelfördelare, framförallt. Någon typ av Bojanic. De har duktiga spelare, men jag tycker inte någon är på den nivån som han är i passningsspelet. En passningsspelare av rang på mittfältet skulle de nog behöva få in. Sedan så tänker jag att de skulle kunna satsa på (Muamer) Tankovic, som hade en väldigt lyckad sejour där förra gången.

Tankovic lämnade Hammarby hösten 2020 och har sedan dess spelat i grekiska Aten och nu Pafos.

- Jag tänker att det skulle vara en bra lösning för Ludwigson. Han har en bra löpkapacitet och han jobbar hårt, och sedan är han väldigt skicklig. Så där tänker jag att de borde lägga in en växel och försöka attrahera honom till att komma tillbaka.

En annan spelare det pratas om är Veton Berisha, som anslöt till Bajen för bara ett halvår sedan. Enligt norska uppgifter kan forwardsstjärnan lämna Hammarby redan i vinter, och Molde pekas ut som en möjlig klubbadress.

Sportchefen Jesper Jansson säger däremot att man håller hårt i Berisha. Men om han skulle försvinna, kan det bli ännu tyngre för Marti Cifuentes gäng.

- Jag tycker att han gör väldigt mycket nytta. Han jobbar och sliter och är farlig hela tiden, han hade kunnat få till några fler mål men det är jag övertygad om att det hade kommit i år. Så det är också en ordentlig förlust om de tappar honom. Sedan så klart, Molde vann norska ligan överlägset, så det är klart att det är lockande att gå dit, och spela Champion League. Så i så fall får de se till att få bra betalt, säger experten.

Han kan identifiera en ersättare även till Berisha.

- Jag tycker i så fall att de skulle satsa på (Marcus) Antonsson, en rutinerad forward som är lite samma spelartyp. Bättre avslutare också skulle jag säga.

Vidare tror Elm att Bajen behöver lägga in en rejäl växel på marknaden, om man ska ha chans att kompensera för spelarna som försvinner.

- Det kommer att kosta att hitta spelare på samma nivå som de spelare de tappar. Bojanic, Ludwigson och Jeahze.

- Men jag antar att de har back up-planer, jag tänker att om de ska spela i Europa, då kan man inte bara låta saker hända och bli av med massa spelare. De har säkert en plan, för de har inte råd att tappa massa spelare av den kvaliteten, om de ska fightas på två fronter.