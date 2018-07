FEM SPANINGAR: Absurd match för Jeremejeff - i sista (?) framträdandet

Absurd match för Jeremejeff - och eventuellt hans avskedsföreställning

Alexander Jeremejeff ska enligt Sportbladet vara på väg till BK Häcken, något som dock förnekades av Uwe Rösler och inte kommenterades av spelaren. Då Malmö FF bara hade två anfallare i matchtrupp så fick han ändå starta i dag. Det blev en udda historia.

Han var inblandad i nästan allt framåt. Höll undan motståndare med kraft och längd, djupledspassade, dribblade, hittade avslutslägen. Ändå slutade han på noll mål och noll assist, och bara 1-1 i matchen. Jeremejeff kan ha helt briljanta sekvenser som ingen aning i laget kan ha, och har i vanliga fall bra poängproduktion per spelad minut. Ändå så kommer ibland frågan om helheten är tillräcklig för att vara ett startspelare i MFF.

Östersund lyckades balansera ut det på något sätt

Redan i halvtid var både Brwa Nouri och Ian Burchnall tydliga: Östersund var verkligen inte bra, strukturerna stämde inte, misstagen var för många, de skulle vara nöjda med bara ettmålsunderläge, och de spelade alldeles för mycket framför MFF istället för igenom eller bakom. ”Vi rånade dem”, sa en sympatisk och ärlig Burchnall efter matchen.

Östersund gjorde förändringar. De gick från 3-4-3 till 4-3-3, och det tog väl 60-70 minuter innan de stoppade blödningen, där Burchnall mest pratade om karaktär och tur efter matchen.

Det här var som en omvänd MFF-ÖFK 2016. Då var det MFF:s strukturer som inte alls var bra och som Östersund lekte med. Då vann ÖFK med 3-0. Skillnaden den här gången var MFF:s ineffektivitet, och Saman Ghoddos distansskottsegenskap. Han är väl en av bara ett par stycken i allsvenskan som faktiskt kan fixa poäng genom att vara så bra från 20-25 meter.

Bra MFF eller dåliga motståndare?

Sirius har sällan sätt sämre ut än de gjorde mot MFF, Drita hade ingenting mot MFF, och Östersund såg oerhört utspridda och ofokuserade ut. Som Åke Unger sa i C More: ”jag tror aldrig jag har sett Östersund slå bort så många bollar i en match”, och även om det bara blev 1-1 så var MFF:s prestation en bra bit mycket bättre än ÖFK:s.

Samtidigt kan det ha blivit så att MFF under Uwe Rösler har hittat egenskapen att göra motståndarna dåliga. MFF pressade gång på gång sönder Östersunds uppspel, och de verkar placera ut sig bättre och öste på mer för att komma in i rätt ytor. MFF hade under våren problem med att plocka isär motståndarna, men det har kommit tillbaka i de senaste matcherna.

Brist på stark bänk tydliga i bägge lagen

Sista 20-30 minuterna kunde inget av lagen växla upp och byta in kvalitetsspelare för att ta kontroll över chanserna. MFF:s inhoppare var en ytterback, en mittback, och en tvåvägsmittfältare. Östersunds inhoppare, trots att flera offensiva spelare blev utbytta, var en defensiv allroundspelare, en vänster vingback, och en central mittfältare.

Bägge lagen har sagt att de vill värva offensiva spelare, och de är i en fas där de inte har särskilt många fler alternativ än de som måste starta. Därför följdes de första intressanta 60-70 minuterna inte upp av en särskilt magnifik avslutning.

Burchnalls sista match som ÖFK-tränare – kanske

Östersund har fortfarande inte bestämt vem som ska bli huvudtränare. Ian Burchnall är tillfällig huvudtränare som skulle ta hand om de två första allsvenska matcherna, och de är nu avklarade med 2-1-vinst mot Hammarby och 1-1 mot MFF.

Enligt Daniel Kindberg i en intervju i Östersundsposten kan Burchnall fortsätta ett tag till, och de har i dagsläget tre huvudkandidater att ersätta. Enligt Expressen kan Graeme Jones (assisterande tränare i belgiska landslaget) vara en av dem.