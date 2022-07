FEM SPANINGAR: "AIK behöver värva"

Slappt försvarsspel gav 1-0

Direkt lyckades AIK sätta in en bra press på Mjällby och skapa chans på chans under de första fem minuterna. Men ett avbrott när Mjällbys inlånade keeper från AIK, Samuel Brolin, hade besvär gav bortalaget andrum och därefter mattades hemmatrycket av. AIK kom dock oavsett till en del farliga lägen innan paus och borde ha förvaltat någon av möjligheterna. Men framför allt borde inte hemmalaget ha släppt in ett baklängesmål. För även om Mjällby fick ha lite boll i perioder skapade inte gästerna någonting innan Silas Nwankwo sprang in bollen i mål efter dueller med Erick Otieno och Sotirios Papagiannopoulos. Slappt försvarsspel såg till att det stod 1-0 till Mjällby inför den andra halvleken och missnöjet med den första halvleken från AIK:s sida var tydligt både på planen och läktaren. Men sett utifrån matchbilden ska AIK ha kvalitet nog för att vara i ledning efter en sådan halvlek.

Oväntat segt, AIK

AIK var oväntat segt inledningsvis i den andra halvleken. Någon storm mot Mjällby-målet var det inte tal om. Snarare såg gästerna ut att trivas med situationen och lyckades stundtals hålla i bollen på ett sätt som gjorde att ett AIK-tryck uteblev. Först med drygt 20 minuter kvar att spela var Yasin Ayari nära att kunna nicka in 1-1 och därefter fick hemmalaget till mer av en forcering. Men samtidigt hotade hela tiden Mjällby, tack vare skickliga och riviga forwardsduon Silas Nwankwo och Mamudu Moro, med kontringar. Jakten på kvitteringen blev totalt sett också för blek för AIK. Bortsett några halvfarliga skott blev matchens slutskede ganska lugnt för Mjällby.

Nwankwo imponerar

Det hårda och välplacerade nickmålet mot Norrköping senast var riktigt läckert och nu gjorde Silas Nwankwo 1-0 mot AIK egentligen helt på egen hand. Den 18-årige forwarden från Nigeria står nu på fyra mål i allsvenskan och det är fullständigt uppenbart att han har egenskaper som gör stor nytta för Blekinge-laget. Nwankwo är en spelare som exempelvis inte ser några begränsningar i lägen där han ställs mot flera motståndare, han kan underhålla flera försvarare samtidigt med sin fysik.

Enorma sviten sprack

I fjol var det bortaspelet som fällde AIK, men hemma har de svartgula varit oerhört starka under tränaren Bartosz Grzelaks ledning. Förlusten mot Mjällby kom därför överraskande. Senast det blev nederlag på hemmaplan i allsvenskan för AIK är för 579 dagar sedan. Då, den 30 november, förlorade man mot Kalmar FF med 1-0. Nu är sviten sprucken och lördagens resultat, i kombination med krysset mot Degerfors i omstarten, gör så klart att AIK riskerar att bli ifrånsprunget i toppen av allsvenskan.

AIK:s bredd inte tillräckligt spetsig - behöver värva

Håller verkligen AIK:s trupp för guld? Det är lätt att man ställer sig den frågan just nu. John Guidetti är inte spelklar och då räcker det med två avbräck på möjliga startspelare (skada på Nabil Bahoui och avstängning på Axel Björnström) för att få känslan av att tränaren Bartosz Grzelak saknar tillräckligt spetsiga alternativ. Framför allt att kasta in från bänken. Där satt Josafat Mendes, Jesper Ceesay, Yasin Ayari, Henry Atola, Collins Sichenje och Erik Ring som utespelare mot Mjällby. Talangfulla, visst, men också orutinerade. I startelvan fanns dessutom namn som Benjamin Mbunga Kimpioka och Zachary Elbouzedi, som ännu inte bevisat att de är tillräckligt bra för ett allsvenskt topplag. Sportchefen Henrik Jurelius behöver spetsa till bredden i sommar.