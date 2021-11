FEM SPANINGAR: "AIK kan ta det - konstigare saker har hänt"

AIK kan ta det - konstigare saker har hänt

Och så var det bara två lag kvar. I den näst sista omgången föll Djurgården och Elfsborg bort från guldstriden. Nu är Malmö FF två poäng och tio mål före AIK. Det betyder att AIK måste besegra Sirius hemma på Friends Arena samtidigt som MFF förlorar hemma mot Halmstad. Det ska en hel del till för att det ska bli så, men konstigare saker har hänt. Halmstad är på samma poäng som Degerfors som är på kvalplats. Och Degerfors möter jumbon Östersund. Så matchen mot Malmö är oerhört viktig för Halmstad.

I första halvlek dominerade Elfsborg och AIK gjorde misstag

Innan 1-0 slog Mikael Lustig upp ett bra uppspel på marken till Nicolas Stefanelli, som tog emot svagt och tappade bollen så att Elfsborg bröt. Rasmus Alm fick sedan skottläge utanför straffrådet. Kristoffer Nordfeldt borde ha räddat, men stod för en tabbe och släppte bollen igenom sig.

Vid Elfsborgs 2-1-mål var man, som många andra gånger i första halvlek, för loja när Simon Olsson hade bollen. Olsson fick smeka in en passning i straffområdet till Per Frick. Eric Otieno och Sotirios Papagiannopoulos var passiva, Alexander Milosevic halkade, och så var Rasmus Alm helt fri och rullade in bollen i mål.

Sedan var det Elfsborgs tur med misstag

Den andra halvleken började – i alla fall för AIK. Bortalaget var plötsligt aggressiva i press och låg tätare på Simon Olsson, André Römer och de andra hemmaspelarna. Och så utmanade man Elfsborgs backlinje med Christopher McVey, Gustaf Lagerbielke, Maudo Jaruje och Oliver Zandén, som inte gjort många matcher tillsammans.

Efter nio minuter gjorde mittbacken Jaruje ett misstag när han skulle rensa bort bollen och skickade den rakt ut till Filip Rogic som tackade och placerade in 2-2. Två minuter senare drog Zack Elbouzedi iväg ett skott utifrån, Tim Rönning misslyckades med utboxningen och bollen hamnade hos Nicolas Stefanelli som blev fri och rullade in 3-2. Sedan hängde inte Christopher McVey med Eric Otieno som flög fram längs kanten och skickade in bollen mot mål, och Jaruje missade markeringen så att Stefanelli kunde sätta 4-2.

Var på en egen nivå i den första halvleken

I den första halvleken lekte Simon Olsson fotboll och han och Elfsborg hade ett övertag på AIK och ledde välförtjänt med 2-1. Olsson gjorde som han ville och låg bakom lagets båda mål. Vid 1-0 var det en vaken och smart passning till Rasmus Alm som tryckte in bollen i mål. Vid 2-1 var det ett bra inlägg till Per Frick innan Alm fick bollen och gjorde mål. Simon Olsson var bäst i den första halvleken och imponerade med sin spelförståelse, sitt driv och känsliga fötter.

Många förändringar i backlinjen blev ödesdigert

Johan Larsson klev av i den första halvleken, och Simon Strand och Leo Väisänen var avstängda. Det blev lite för mycket. Och då började AIK att sätta press på hemmalagets försvarare. Oliver Zandén gjorde en fin match, speciellt i första halvlek. McVey var också bra, men fick flytta ut från mittback till högerback. Den som hade störst problem var den som varit mest given av de fyra, Jaruje.