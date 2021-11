Stefanelli sänkte Elfsborg - AIK:s guldhopp lever

Efter Malmö FF:s 1-0-vinst mot Kalmar under söndagen var förutsättningarna för den allsvenska guldstriden glasklara. Vid ett oavgjort resultat mellan IF Elfsborg och AIK är SM-guldet MFF:s.

AIK inledde bäst på Borås arena och skapade flera halvchanser under matchens inledande minuter. Det var dock hemmalaget som skulle komma att ta ledningen. I matchens tolfte matchminut stod Simon Olsson för en fin prestation när han skarvade vidare bollen till Rasmus Alm, som drog till från distans. Kristoffer Nordfeldt tappade in bollen och 1-0 var ett faktum.

Men AIK skulle komma tillbaka. Efter knappa halvtimmen spelad fick bortalaget en vänsterhörna som Zachary Elbouzedi tog hand om. Irländaren lyfte in bollen på Nabil Bahoui - som distinkt nickade dit kvitteringen.

Elfsborg ökade takten under första halvlekens avslutande kvart, och fick utdelning. Med några minuter kvar av den första akten lyfte Simon Olsson in ett inlägg som, efter en tilltrasslad situation, till slut landade hos Rasmus Alm. 26-åringen gjorde inga misstag när han petade in sitt och Elfsborgs andra mål för kvällen.

I paus var AIK:s Mikael Lustig missnöjd.

- Ett olyckligt första mål, sedan jobbar vi oss in i matchen och får 1-1. 2-2-målet är på tok för enkelt, sa han till Discovery+.

I hemmalägret var det desto mer muntert.

- Det är bara att fortsätta vilja vinna matchen och tävla om att vinna den, så ska det gå vägen, sa tvåmålsskytten Rasmus Alm i halvtid.

AIK skulle dock komma tillbaka på nytt. I den 54:e minuten satte Bilal Hussein in ett inlägg, som studsade på Elfsborgsbacken Maudo Jarjué och ut till Filip Rogic - som snyggt placerade in 2-2.

Bara två minuter senare var det dags igen. Elbouzedi drog till från distans och Tim Rönning styrde ut en till synes billig retur till Nicolas Stefanelli. Argentinaren kunde enkelt rulla in 3-2 från nära håll.

Med knappa kvarten kvar att spela satte Erick Otieno in ett inlägg längst gräset. Bollen nådde Stefanelli, som återigen höll sig framme och gjorde 4-2.

Ett resultat som stod sig matchen ut.

- Det är bara glädje. Jag är glad över att vi vann matchen. Vi visste att det skulle bli en svår match. Vi låg under med 2-1 i halvtid och kom sedan tillbaka, säger AIK-hjälten Nicolas Stefanelli till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi har fortfarande en matematisk chans och vi går för det. Vi spelar hemma med våra supportrar och vi har fortfarande chans att ta guldet. Vi måste vinna.

Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin är i sin tur besviken över resultatet.

- Vi gjorde en ganska bra match. Det är just hur vi släppte in målen som straffade oss väldigt hårt. AIK hade egentligen de chanserna och satte fyra. Då är det svårt att vinna. Det var lite för enkelt att göra mål på oss i dag, säger tränaren till Discovery+.

I praktiken måste nu AIK vinna hemma mot IK Sirius i den avslutande omgången, samtidigt som Malmö FF förlorar sin match hemma mot Halmstad, för att det ska bli ett AIK-guld. Om inte, kan MFF titulera sig svenska mästare för andra året i följd.

AIK har nämligen nu två poäng upp till MFF i serieledning. MFF har samtidigt mycket bättre målskillnad - 28 plusmål till skillnad från AIK:s 18 plusmål.

- Det är fotboll. Allt kan hända. Man vet aldrig. Halmstad är ett tufft lag att spela mot. Vi förlorade mot dem borta, så de kan vinna. Jag hoppas på det, säger Stefanelli.

I allsvenskans avslutande omgång, nästa helg, tar AIK emot IK Sirius på Friends Arena. IF Elfsborg ska gästa Örebro SK.

Startelvor:

IF Elfsborg: Rönning - Larsson, McVey, Jarjue, Zanden - Olsson, Holst, Römer - Alm, Frick, Okkels.

AIK: Nordfeldt - Lustig, Milosevic, Papagiannopoulos, Otieno - Elbouzedi, Rogic, Hussein, Ring - Bahoui, Stefanelli.