FEM SPANINGAR: "AIK smyger inte längre"

Måste vara jobbigt att möta AIK

AIK var det lag som gjorde målen i den första halvleken men faktum är att Örebro inledde relativt piggt. Bortalaget hade en del boll och skapade stundtals tryck via inspel i boxen, men utan att hitta fram till några stora farligheter. Och just AIK:s defensiva kontroll när motståndarlag för spelet är svår att rubba. Framåt? Då var det så klart fasta situationer som talade för hemmalaget. 1-0 på nick efter hörna, 2-0 på nick efter hörna och lite flipperspel. Efter det andra målet, i den 30:e minuten, handlade också mycket om AIK. Luften gick ur gästerna fram till pausvilan. I det flow som AIK är inne i just nu måste det vara fruktansvärt att möta det svartgula laget.

ANNONS

AIK smyger inte längre - de är med i guldstriden på allvar

I den andra halvleken försökte så klart Örebro gå för en reducering och en kvittering, men det ledde till absolut ingenting. AIK var närmare ett tredje mål än ÖSK sitt första och hemmalaget kunde med full kontroll spela av matchen. Nu leder man allsvenskan inför Djurgården och Malmös drabbningar under söndagen och det går numera att verkligen känna det svartgula lägrets guldvittring när AIK spelar på Friends Arena. Gnaget är med på allvar i den här guldstriden. De är ett lag att räkna med, de smyger inte längre. Det känner supportrarna, och det känner spelarna och ledarna. Allt annat vore konstigt.

Hösten blir en rysare för ÖSK

Det är väl inte borta mot AIK som det här ÖSK-laget ska ta de så välbehövliga poängen som gör att man kommer närmare ett nytt allsvenskt kontrakt, men det skrek inte ”vi har värvat tungt i sommar och kommer hänga kvar utan problem” över den här insatsen. Jag förväntar mig mer av Nahir Besara och Jiloan Hamad, som ska vara allsvenska toppspelare, och att Mjällby besegrade Degerfors på Stora Valla gör bara läget än mer allvarligt. ÖSK är tillbaka på nedflyttningsplats och kommer få slita otroligt hårt för att hålla sig kvar. Får de inte igång sina stjärnor ordentligt lär det bli en riktig rysarhöst på Behrn Arena. För håller man verkligen defensivt? Jag är tveksam.

ANNONS

Nicolas Stefanelli - en defensiv kung

Fem mål och tre assist är absolut inget uselt facit på 17 allsvenska framträdanden, men nog hade AIK, lagets supportrar och Nicolas Stefanelli själv hoppats på fler poäng från argentinarens fötter den här säsongen. När det gäller Stefanelli får man dock inte glömma bort vad han bidrar med i AIK:s försvars- och återerövringsspel. Som i den här matchen. 26-åringen löpte konstant, slet hårt utan boll och vann tillbaka boll på boll i defensiven. Det var ofta genom Stefanelli som AIK:s omställningar kom till.

Skjut, Milosevic!

Den svenska läktarkulturen bjuder på många godbitar. En av dem? AIK-supportrars instinktiva ”skjut!”-skrik så fort Alexander Milosevic har bollen på offensiv planhalva. Det har gått mer än nio år sedan mittbacken dundrade in ett skott från halvplan hemma mot Gif Sundsvall, men de svartgula supportrarna glömmer uppenbarligen aldrig. Mot ÖSK avancerade Milosevic fram med bollen en bra bit utanför motståndarnas straffområde vid ett tillfälle i den första halvleken, men valde passning framför skott trots uppmaningen från läktarhåll.