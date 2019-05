FEM SPANINGAR: ”Ajdarevic visade sin klass - lossnar det nu?”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Djurgården slog Östersund med 3-1 under söndagen. Här är Fotbollskanalens Martin Peterssons spaningar från matchen.

Stort Djurgården-övertag i första halvlek

De första tio minuterna av matchen trycktes Östersund ner väldigt lågt av Djurgården. Bortalaget fick mest ägna sig åt att rensa upp bollen… till en motståndare. På så vis kunde hemmalaget gå till nya attacker om och om igen. Men efter en inledande blårandig dominans började ÖFK äta sig in i matchen och sticka upp i några farliga anfall. I den 19:e minuten gjorde också bortalaget 1-0. En långboll, två vunna dueller och ett skott från Tesfaldet Tekie var det som krävdes för att ta ledningen. Men Djurgården fortsatte därefter att styra matchbilden och pressade ner Östersund längre och längre ner i planen. Med några minuter kvar till paus kom också en förväntad kvittering. Astrit Ajdarevic fick utrymme att slå en vacker djupledsboll som frispelade Jonathan Ring, som därefter dunkade in 1-1 i bortre hörnet. På tilläggstid tryckte Jacob Une Larsson sedan in 2-1 för Djurgården, efter att ha stannat kvar i offensiv box efter en hörna.

Välförtjänt seger för Djurgården

I paus bytte Östersund in Hosam Aiesh och satsade på en mer offensiv balans i laget, för gästerna från Jämtland hamnade alldeles för lågt i den första halvleken. Det gav resultat på så vis att ÖFK lyckades trycka fram sitt lag mer och skapa några farligheter, men defensivt hjälpte det inte särskilt mycket. Djurgården var bra på att spela sig ur bortalagets press och när matchen lite stod och vägde i mitten av den andra halvleken straffade man Östersund med ett snabbt anfall. Inhopparen Nicklas Bärkroth vände snyggt upp och slog en fantastisk pass med yttersidan fram till Jonathan Ring, som tog sig förbi Noah Sonko Sundberg och dundrade upp 3-1 i främre delen av målet. Det målet avgjorde matchen och Djurgården tog hem en välförtjänt seger. Ring står för övrigt på tre gjorda mål och fyra assist i årets allsvenska efter den här matchen. Han är inblandad i mycket när det kommer till Djurgårdens offensiv och har fått ett lyft under 2019.

Ajdarevic visade sin klass - lossnar det nu?

Småskador och sjukdomsproblem har stört rytmen för Astrit Ajdarevic under första tiden i Djurgården. Men mot ÖFK var stjärnvärvningen tillbaka i startelvan. Han har sedan återkomsten till allsvenskan fått testa på en hel del olika roller på planen (bland annat har han agerat sittande central mittfältare) och den här gången spelade han högt upp i planen där tanken var att han skulle kunna hitta ytan mellan Östersunds backlinje och mittfält. Just det gjorde han bra och Ajdarevic var ständigt delaktig i Djurgårdens spel, mycket mer än vad han har varit tidigare. Nu kunde han hota högt upp i planen och styra och ställa på ett sätt som kändes obehagligt för gästerna. Ajdarevic serverade sina medspelare fina mackor gång på gång, och visade sin klass. Känslan är att det blev målchans varje gång som han fick läget att slå en sårande passning framåt i planen. Tidigare i år har han ju inte nått upp till de högt ställda förväntningarna (det är som sagt av förklarliga skäl som det hackat för honom) men nu kanske det på allvar kan börja lossna? I dag orkade 29-åringen spela i 65 minuter innan han blev utbytt, men en Ajdarevic i fysisk form är utan tvekan en allsvensk toppspelare. Och för mig är det givet att han ska spela i en offensiv roll, så att han så ofta som möjligt kan sättas i lägen där han högt upp i planen blir rättvänd med boll.

Nu är toppkänningen inför ”hösten” säkrad för Djurgården

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf satsade på en formation 3-4-2-1 som gav dem möjligheten att kunna spela sina bästa spelare. Jacob Une Larsson, Marcus Danielson och Erik Berg bildade mittlås och framför dem skapade formstarka Jesper Karlström och Fredrik Ulvestad ett centralt mittfältsblock. Det blev ett lyckat drag och nu har Djurgården tre raka segrar. Det är nio poäng som ser till att laget oavsett resultat i sista vårmatchen mot Sirius på lördag kommer att ha häng på toppen inför den andra delen av säsongen. Trots det kom bara 9 609 till Tele2 Arena under söndagen. Ett underbetyg till Djurgårdens organisation att det är antalet människor som man klarar av att locka hit.

Vad ska det bli av ÖFK i år?

När Östersund slog Helsingborg med 3-0 på hemmaplan den 29 april såg saker och ting bra ut för Ian Burchnalls mannar. Laget hade alla möjligheter att haka på i toppen av tabellen, men den senaste perioden har varit en stor besvikelse för laget. Förlusten mot Djurgården innebär att ÖFK spelat fem raka matcher utan att vinna. I sommar försvinner viktige Tesfaldet Tekie och även spelare som Alhaji Gero, Ravel Morrison och Curtis Edwards kan komma att lämna då deras avtal löper ut. Det är lätt att ställa sig frågan om vad det ska bli av Östersund i år. Hur mycket utveckling kommer Burchnall kunna få till om det återigen blir omsättning i truppen, om än en förväntad sådan? Just nu pekar inte särskilt mycket på att laget kommer vara med och fajtas om de fina placeringarna i årets allsvenska.