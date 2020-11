FEM SPANINGAR: "Allt pekar på HIF i superettan 2021"

Mycket ångest inledningsvis

När detta bottenmöte inleddes såg Falkenberg ut att vilja ta tag i taktpinnen med två hyfsade avslut inom de tre första minuterna. HIF uppträdde ganska nervöst men hittade tillbaka in i matchen, mycket tack vare att Falkenberg såg nöjda ut med poängen de hade från start. Den större desperationen över en trepoängare förde HIF tillbaka in i matchen. Anthony van den Hurk hade ett bra läge som räddades av Viktor Noring och Adam Eriksson klackstyrde Martin Olssons passning i ribban. Där och då såg HIF ut att få matchen dit de ville efter att nerverna släppt.

Avslutningen en besvikelse för hemmalaget

Man kunde tänka sig att HIF skulle kunna rida vidare på denna första halvlek. Istället uppträdde båda lagen krampaktigt efter pausen och vågade aldrig släppa taget om handbromsen. HIF hade väldigt svårt att dyrka upp gästernas försvar - istället fick Falkenberg till några målchanser från minut 70 och framåt. Matchens sista läge fick HIF-inhopparen Shkodran Maholli på tilläggstid, som knappt spelat sedan han kom i augusti, men hans avslut gick utanför.

Falkenberg var nöjt med en poäng

ANNONS Var det rätt av Hasse Eklunds lag att ha denna defensiva hållning hela matchen? Med facit i hand var det förmodligen det eftersom bortalaget ströp HIF:s anfallsspel effektivt i andra halvlek. Falkenberg hade dessutom egna lägen att avgöra, men det är alltid vanskligt att ha en försiktig approach i så betydelsefull match. Ofta valde laget bort långbollsalternativet med tanke på Martin Olssons och Kebba Ceesays styrka i luftrummet och satsade på kontringar. Falkenberg är uppe på samma poäng som Kalmar FF men har bättre målskillnad och skickar KFF ner under strecket, som möter AIK borta imorgon. Falkenberg möter svårspelade Mjällby på hemmaplan i den sista omgången och ger sig ändå ett hyfsat läge att klara kontraktet även detta år.

Allt pekar på nedflyttning för HIF

En betydligt svårare uppgift har Helsingborgs IF som måste åka till Norrköping och vinna i den sista omgången. HIF har satt sig i det här läget efter undermåligt spel hela säsongen. Poängen idag var lagets blott andra på de åtta senaste matcherna. Idag saknades kvalitet och idéer offensivt när det nödvändiga målet skulle in. Framförallt i andra halvlek blottades bristerna när HIF såg handfallna ut i bollinnehavet och istället fick se Falkenberg skrämma med några farliga lägen. Bortförklaringarna och ursäkterna har varit många under året. En okej försvarsinsats undantaget räckte HIF inte till idag. Nedflyttning kan redan bli ett faktum om Kalmar skräller mot AIK imorgon.

Målvaktskarusellen fortsätter i HIF

Under uppvärmningen fick målvakten Alexander Nilsson någon form av besvär och kunde inte komma till start. Det betydde att 18-årigen Ian Pettersson fick göra sitt tredje allsvenska framträdande den här säsongen till denna ödesfajt. Pettersson som alltså var fjärdealternativet och tillhörde U19-laget när säsongen började. Han är också den tredje målvakten som HIF använder denna månad sedan Anders Lindegaard gått sönder mot Malmö FF i början av november. Knappast optimalt för ett lag som kämpar på nedflyttningsplats. Men Pettersson höll nollan idag utan att sättas på några större prövningar. Ingen skugga faller på honom efter denna missräkning.